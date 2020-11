La fédération Rugby Australia a confirmé la compétition 100% domestique avec cinq franchises et dix journées à partir du 19 février et jusqu'au 8 mai, date de la finale. En septembre, les Brumbies avaient remporté face aux Reds la première édition du Super Rugby AU, qui avait débuté en juillet avec trois autres équipes: les Rebels, les Waratahs et la Western Force. Avant le coup d'arrêt porté au sport mondial par la pandémie, le Super rugby, grande compétition de l'hémisphère Sud, rassemblait 15 franchises néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines, argentine et japonaise.

En remplacement, et en attendant un potentiel retour d'une compétition internationale entre ces franchises, des versions uniquement nationales ont été créées en Australie, en Nouvelle-Zélande (qui recommencera le 26 février) et en Afrique du Sud (qui a commencé en octobre).