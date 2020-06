Highlanders 28-27 Chiefs

Pour cette première rencontre, on a eu droit à un match qui sera remporté par les locaux sur le fil. On ne pouvait pas en attendre moins de la part de ses deux provinces. Le premier quart-d'heure était en faveur des Chiefs qui menaient au score de 6 à 3, suite à un ballon porté, ils sont vite rattrapés par les Highlanders qui aplatiront le premier essai de compétition. Suite à ce premier essai, ils marqueront une deuxième fois cinq minutes plus tard. Mais les Chiefs ne se laisseront pas si facilement abattre, ils vont reprendre l'avantage sur les Highlanders. La rencontre se terminera par deux drops en suivant, un par Mckenzie (Chiefs) et l'autre par Galtland qui volera la victoire aux Chiefs.

Blues 30-20 Hurricanes

Un match qui sera joué dans un Eden Park d'Auckland plein a craqué pour cette première journée. C'était un véritable choc entre deux équipes majeures de la Nouvelle-Zélande. Le match commencera par un premier essai inscrit par les Blues dès la 7e minute. Peu de temps après le pilier international Dane Coles inscrira l'essai des Hurricanes. Dans cette belle atmosphère qui règne dans le stade, on verra Beauden Barrett se faire chambrer par ses anciens coéquipiers juste après l'essai du pilier. Les locaux s'imposeront finalement sur le score de 30 à 20 en ayant dominé la rencontre notamment grâce à un très bon Otere Black qui aura inscrit 15 points pour son équipe.