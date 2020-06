Il faudra encore attendre pour espérer voir l'association Carter-Barrett sous les couleurs des Auckland Blues. Cette nuit, Leon MacDonald a annoncé l'équipe qui défiera les Highlanders ce samedi et pour la troisième fois, le légendaire 10 notamment passé par l'USAP et le Racing, ne fait pas parti des 23. On lui préfère Otere Black, tandis que Beauden Barrett est décalé à l'arrière.