"Le meilleur est encore à venir. J'aime cette équipe et je suis fier de ce que nous avons réussi à faire, sur le terrain et à côté, ces cinq dernières saisons, pour les gens de cette région", a expliqué Robertson. C'est Ian Foster qui a finalement été choisi en 2019, aux dépens de Robertson, pour prendre les commandes des All Blacks. Il devrait, selon toute vraisemblance, prolonger bientôt son contrat de deux ans pour aller jusqu'au Mondial-2023 en France.

Agé de 46 ans, Robertson a joué 23 matches sous le maillot des All Blacks entre 1998 et 2002. Il a remporté quatre titres en Super Rugby avec les Crusaders, comme joueur, puis cinq comme entraîneur depuis 2017 avec des statistiques impressionnantes: 71 victoires, quatre matches nuls, neuf défaites.