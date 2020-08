Les Crusaders ont dû faire le dos rond pendant près d'une heure face aux surprenants et accrocheurs Highlanders. Ils ont concédé un premier essai après seulement deux minutes de jeu à la suite d'une combinaison entre Jack Whetton et Shannon Frizell. Les Crusaders croyaient avoir fait le plus dur en répliquant par un essai de Richie Mo'unga dès la 12e min, mais les Highlanders ont repris l'avantage grâce à une pénalité de Josh Ioane et un essai de 80 m suite à une interception de Jona Nareki, synonymes de dix points d'avance (17-7). Deux pénalités de Mo'unga ont permis aux Highlanders de reprendre pied (17-13), mais un essai non-transformé de Michael Collins a redonné un net avantage aux Highlanders (22-13).

Mais comme souvent depuis le début de la compétition, les Crusaders ont fait parler leur puissance et leur expérience dans un dernier quart d'heure à sens unique avec trois essais, dont deux inscrits par l'ailier des All Blacks George Bridge. Avant la dernière journée, désormais sans enjeu, le week-end prochain, les Crusaders ne peuvent plus être délogés de la première place avec leurs 28 points, contre 22 aux Auckland Blues. Le Super Rugby Aotearoa est la version néo-zélandaise du Super Rugby qui oppose traditionnellement des franchises de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du sud, d'Argentine et du Japon, suspendu cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Les résultats de la 9e journée

Samedi

Wellington Hurricanes - Waikato Chiefs : 31 - 18

Dimanche

Canterbury Crusaders - Otago Highlanders : 32 - 22

Exempt : Auckland Blues

Classement

1. Crusaders 28 pts

2. Blues 22 pts

3. Hurricanes 21 pts

4. Highlanders 10 pts

5. Chiefs 5 pts