Les hommes de Scott Robertson ont pourtant évolué pendant plusieurs minutes à 13 contre 15, après les cartons reçus par Codie Taylor et Sevu Reece en seconde mi-temps. Mais la botte du All Black Richie Mo'unga a permis à la franchise de creuser l'écart à une dizaine de minutes du terme. Damian McKenzie et les siens ne reviendront pas, laissant filer leurs adversaires vers une deuxième victoire dans la version néo-zélandaise de la compétition.