Les Blues ont bien failli voir leur bon début de saison connaître un sacré coup d'arrêt. Sur leur terrain de l'Eden Park, les hommes de Leon McDonald ont été chautés par des Highlanders moins armés sur le papier. Alors qu'ils menaient 22 à 10 à la mi-temps, les joueurs d'Auckland ont vu revenir leurs opposants par deux essais coup sur coup de Mitch Hunt et Shannon Frizell. Repssés devant grâce à un deuxième essai de Dalton Papalii, les Blues ont réussi à contenir les assauts des Highlanders jusqu'au bout, notamment grâce à un échec au pied du buteur Mitch Hunt.

Clarke impressionne encore

Les Blues pensaient pourtant avoir fait la différence en fin de première période. Emmenés par leur superbe troisième ligne Ioane-Sotutu-Papalii et une ligne de trois-quarts toujours aussi inspirée, les leaders du classement général avaient déjà inscrits trois essais avant le retour aux vestiaires. Avec en "MVP" l'inévitable Caleb Clarke. L'ailier de 21 ans, déjà promis à un avenir radieux chez les All Blacks, a d'abord ouvert la marque tout en explosivité dès la 6e minute. Avant de déchirer le rideau défensif des Highlanders, casser un plaquage et idéalement mettre sur orbite la fusée Rieko Ioane peu avant la demi-heure de jeu.

Les Blues se sont fait peur, mais obtiennent finalement un troisième succès en autant de journées du Super Rugby Aoteroa. Dauphins de la conférence néo-zélandaise avant la pandémie de Covid-19, ils s'affirment comme des favoris à la conquête de ce nouveau championnat néo-zélandais. Exempts pour la prochaine journée, ils reprendront la compétition dans deux semaines en se déplaçant à Christchurch chez les Crusaders, autres favoris dans la course au titre.

Par Baptiste Pery