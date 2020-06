Malgré la déconvenue de la semaine passée, le manager des Hurricanes John Plumtree a choisi de miser sur la continuité. Seuls deux changements sont à noter dans le XV départ : les internationaux Vaea Fifita et Ardie Savea, sur le banc face aux Blues, remplacent respectivement Scott Scrafton et Gareth Evans. Quant aux Crusaders, ils présentent une ligne de trois-quarts de rêve avec trois All Blacks (Bridge, Goodhue et Reece) et la pépite Will Jordan à l'arrière.

Le XV de départ des Hurricanes : 15. Chase Tiatia ; 14. Wes Goosen, 13. Vince Aso, 12. Ngani Laumape, 11. Ben Lam ; 10. Jackson Garden-Bashop, 9. TJ Perenara (co-cap) ; 7. Du'Plessis Kirifi, 8. Ardie Savea, 6. Reed Prinsep ; 5. Vaea Fifita, 4. James Blackwell ; 3. Tyrel Lomax, 2. Dane Coles (co-cap), 1. Fraser Armstrong

Remplaçants : 16. Asafo Aumua, 17. Ben May, 18. Alex Fidow, 19. Scott Scrafton, 20. Gareth Evans, 21. Jamie Booth, 22. Billy Proctor, 23. Kobus van Wyk

Le XV de départ des Crusaders: 15. Will Jordan ; 14. Sevu Reece, 13. Braydon Ennor, 12. Jack Goodhue, 11. George Bridge ; 10. Richie Mo’unga, 9. Bryn Hall ; 7. Billy Harmon, 8. Whetu Douglas, 6. Cullen Grace ; 5. Mitchell Dunshea, 4. Sam Whitelock ; 3. Michael Alaalatoa, 2. Codie Taylor (cap), 1. Joe Moody

Remplaçants : 16. Brodie McAlister, 17. George Bower, 18. Oliver Jager, 19. Luke Romano, 20. Ethan Blackadder, 21. Mitchell Drummond, 22. David Havili, 23. Leicester Faingaanuku