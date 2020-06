Les Blues gagnent encore, les Crusaders réussissent leur entrée... Le récap de la 2e journée

Chiefs 12-24 Blues

Dans une rencontre assez serrée, les Chiefs se sont inclinés à domicile face aux Blues de Beauden Barrett. Pour son deuxième match avec sa nouvelle équipe, l'arrière des Blacks a encore fait un gros match. Il a notamment inscrit un drop et une pénalité. Dans l'animation du jeu, il est resté fidèle à lui-même en créant du mouvement à chaque instant. On peut dire que ce joueur apporte quelque chose à sa nouvelle équipe. Les Blues ont inscrit le premier essai du match à la 14e minute après une séance de pick and go. Les Blues resteront en tête toute la rencontre, malgré un excellent Mckenzie, les Chiefs n'ont jamais réussi à recoller au score. Pour rappel, les Blues n'avaient plus gagné chez les Chiefs depuis 2011.

Hurricanes 25-39 Crusaders

Hier, les Crusaders jouaient leur premier match de la compétition contre les Hurricanes. Après avec perdu contre les Blues la semaine dernière, les Hurricanes étaient en quête de victoire. Il faudra attendre encore un peu, dans un match tendu jusqu'à la 70e minute, les Crusaders se sont imposés malgré l'absence de leur capitaine Scott Barrett, blessé pendant un entraînement. Mo'unga délivrera son équipe avec un essai à 10 minutes de la fin du match. Les Crusaders sont des candidats sérieux à la victoire finale.