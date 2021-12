Le calendrier du Super Rugby aménagé pour retarder les déplacements entre Australie et Nouvelle

La saison devait commencer le 18 février, les équipes basées en Australie défiant leurs homologues néo-zélandaises dès le début. Mais le gouvernement néo-zélandais n'autorisera pas l'accès sans quarantaine aux ressortissants étrangers avant la fin avril au plus tôt, ce qui a obligé les organisateurs de la compétition à revoir leur copie. Au lieu de cela, les neuf premières journées seront consacrés à des rencontres entre clubs locaux, les équipes basées en Nouvelle-Zélande s'affrontant tandis que les franchises situées en Australie feront de même. La dixième journée se disputera à Melbourne et la onzième sur les terrains australiens, en espérant que les restrictions de déplacement des Néo-Zélandais auront été levées pour la douzième journée, début mai.

Le format général restera inchangé: 15 journées de la saison régulière en format "round-robin", suivis de matches à élimination directe pour les huit meilleurs jusqu'à la finale prévue le 18 juin. "Nous pensons que ces changements nous permettront de faire face aux défis permanents du Covid-19, tout en garantissant l'intégrité du tirage au sort et du format de la nouvelle compétition de Super Rugby Pacifique ", a déclaré Andy Marinos, directeur général de Rugby Australia. La compétition comprend cinq équipes australiennes, cinq néo-zélandaises et deux nouvelles franchises, Moana Pasifika, basée à Auckland (Nouvelle-Zélande) et qui regroupera des joueurs des Samoa et des Tonga, et celle de Drua, basée en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) avec des éléments fidjiens.