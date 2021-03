La Western Force, qui a remonté un retard de 13 points, a remporté son premier match de Super Rugby vendredi à Sydney, aux dépens des NSW Waratahs (20-16), qui sont au plus mal avec une troisième défaite consécutive.

L'équipe basée à Perth a pu s'appuyer sur un effectif plus expérimenté cette année, renforcé par l'ancien centre Wallaby Tevita Kuridrani et l'Argentin Santiago Medrano pour remporter cette première victoire. Un résultat qui met fin à une série de 9 défaites depuis leur retour en première division en 2020 et leur match d'ouverture de la saison de Super Rugby AU contre les ACT Brumbies.