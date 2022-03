Pour cette entrée en lice historique, les Moana Pasifika alignent un XV de départ qui compte sept joueurs n'ayant jamais joué en Super Rugby. Ils seront entourés par des joueurs expérimentés comme le pilier et capitaine Sekope Kepu qui compte notamment 110 sélections avec les Wallabies. Pour cette saison de Super Rugby la franchise sera entraîné par l'ancien All Blacks Aaron Mauger (45 sélections), ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur le match qui attend son équipe vendredi : "Nous avons travaillé dur et nous nous sommes bien préparés. Affronter la meilleure équipe de la compétition sera un bon test pour nous évaluer.Ce sera une occasion très spéciale pour les joueurs, leurs familles et la communauté du Pacifique au sens large."