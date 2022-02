Highlanders - Crusaders

Les deux franchises avaient connu des fortunes diverses lors de la 1ere journée avec une défaite pour les Highlanders chez les Chiefs (26-16), tandis que les Crusaders disposaient des Hurricanes (42-32) à Dunedin. Et dans cette rencontre, ce sont les coéquipiers d'Aaron Smith qui frappent les premiers et prennent le large dès la 9e minute de jeu après un essai de Sam Gilbert suite à une belle combinaison en sortie de mêlée (10-0,9e). Les Highlanders vont même compter 13 points d'avance après un quart d'heure mais les Crusaders vont se réveiller sous l'impulsion de l'ailier Sevu Reece qui inscrit un doublé (15e,28e). Au coude à coude à la pause (16-17), la seconde période va finalement tourner à l'avantage des Crusaders qui ajouteront deux essais supplémentaires pour s'imposer 19-34. Les Crusaders enchaînent un deuxième succès, toujours sans Richie Mo'unga, et trustent la tête du classement à égalité avec les Brumbies.

Waratahs - Reds

La pluie et les supporters étaient au rendez-vous en Nouvelle-Galles du Sud pour ce duel entre les Waratahs et les Reds. Les deux franchises australiennes étaient en confiance après leurs victoires inaugurales lors de la 1ere journée. Les Reds ont rapidement pris les devants grâce à une pénalité de James O'Connor et une passe décisive au pied de ce dernier pour Jordan Petaia (0-10, 20e). Les Waratahs vont réagir et à la mi-temps les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité 10 à 10.

Sous une pluie battante, la seconde période s'annonce délicate. James O'Connor et Ben Donaldson vont se répondre dans un duel de buteur (16-13, 62e), avant que les troupes de l'ancien toulonnais ne prennent définitivement le large après un essai tout en puissance du seconde ligne Ryan Smith dans le dernier quart d'heure. 16-20 le score ne bougera plus et les Reds enchaînent une deuxième victoire de rang pour lancer ce Super Rugby Pacific.

Brumbies - Fijian Drua

Pas de suspense dans cette rencontre entre l'une des équipes prétendantes au titre et la nouvelle franchise de ce Super Rugby Pacific. Dans leur antre, les Brumbies ont fait cavalier seul et la franchise australienne n'a fait qu'une bouchée des Fijian Drua. 42 à 3, sept essais et une domination totale des coéquipiers de Jesse Mogg qui s'est d'ailleurs offert un doublé en fin de rencontre (76e,80e). Grâce à cette démonstration la franchise de Canberra empoche une victoire bonifiée et trône en tête du classement. Dépassés chez les Waratahs lors de la première journée (40-10), les Fijian Drua enchaînent une nouvelle défaite conséquente et la saison risque d'être longue.

Blues - Hurricanes

Après une défaite face aux Crusaders (42-32) lors du premier round, les Hurricanes defiaient les Blues au Forsyth Barr Stadium de Dunedin. Une équipe des Blues, qui avait vu son match d'ouverture face au Moana Pasifika annulé à cause du Covid 19, et qui effectuait donc sa rentrée dans ce Super Rugby Pacific. Dès les premières minutes, la franchise d'Auckland va d'ailleurs se faire surprendre par un interception de Salesi Rayasi qui file entre les perches (3-7, 13e). Très vite les Blues vont réagir et après un ballon porté c'est la talonneur, Kurt Eklund qui vient s'offrir son premier essai du match (10-7, 22e). Auckland prend les devants et creuse l'écart avec un essai de Caleb Clarke (17-7, 28e). Les deux équipes vont alors se rendre coup pour coup : Wes Goosen fini une belle action des Hurricanes pour ramener les siens (17-14, 31e), avant que Eklund s'offre un doublé dans la foulée (24-14, 35e).

En seconde période, les Blues pensaient avoir fait le plus dur en menant 32-14 après une pénalité d'Harry Plummer (45e) et un essai de Sam Darry (67e). Mais ce choc va basculer dans l'irréel. En dix minutes les Hurricanes renversent la table grâce à deux nouveaux essais de Salesi Rayasi (70e,76e) et reviennent à 32-26. Le coup de poignard est porté par Ardie Savea qui file à l'essai après une attaque du bout du monde initiée par les Hurricanes qui l'emportent 32-33 après la transformation de Ruben Love. Première victoire pour les Hurricanes, première défaite pour les Blues qui composent pour le moment sans Beauden Barrett.

Rebels - Western Force

À l'AAMI Park de Melbourne, les Rebels cherchaient à se relancer après une défaite inaugurale contre les Reds (23-5). De l'autre côté, la Western Force sortait d'une courte défaite chez les Brumbies (29-23). Ce nouveau duel 100% australien a rapidement tourné à l'avantage des visiteurs avec un essai en force de Tim Anstee (26e). Trop indisciplinés et brouillons, les locaux vont inscrire une seule et unique pénalité dans ce match (35e), à la mi-temps la Western Force est devant : 3-13. La seconde période sera à sens unique et c'est la Western Force qui va alimenter le tableau d'affichage. Score final : 3-28. Les Rebels s'enfoncent au classement tandis que la Western Force se relance et pointe à la cinquième place.