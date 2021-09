Le patron des Chiefs Mike Collins s'est exprimé sur la restructuration de son staff : " La grande expérience de Gatland et ses connaissances du niveau provincial, du Super Rugby et de l'international signifient qu'il est particulièrement bien placé pour aider Clayton à se développer en tant qu'entraîneur en chef et soutenir notre cadre d'entraînement plus large. Clayton McMilland a démontré cette année à la fois avec les Gallagher Chiefs en Super Rugby Aotearoa et avec les Māori All Blacks qu'il est prêt à progresser. Cette structure nous permet de tirer le meilleur des deux entraîneurs."