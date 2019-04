Super Rugby

Sharks 14 – 21 Reds

Gros coup d’arrêt pour les Sharks de Durban. Dès l’entame du match, les Australiens appuyaient sur l’accélérateur avec deux essais dans les vingt premières minutes signés Hegarty (2e) et Feauai-Sautia (19e). Par la suite, les locaux réagissaient par Van Vuuren (25e). Pourtant, la pression ne s’est jamais inversée en faveur des Sharks. Malgré un essai tardif de Du Preez (79e), le mal était déjà fait. Les Reds créent la sensation et reprennent espoir quant à une potentielle qualification. Toutefois, la tâche reste ardue, les partenaires de Samu Kerevi pointent à la quatrième place de la conférence australienne.

Sunwolves 23 – 29 Hurricanes

Malgré un début de match tonitruant, les Sunwolves se sont écroulés petit à petit jusqu’à perdre le fil de la rencontre et laisser la victoire leur échapper face à une formation des Hurricanes en mode diesel. Les Néo-Zélandais ont planté quatre essais au total dont trois en seconde période par Lam (49e), Tiatia (59e) et Goosen (68e). Grâce à ce succès hors de leurs bases, les Hurricanes confortent leur deuxième place de la conférence néo-zélandaise. De leur côté, les Sunwolves sont toujours derniers de la conférence australienne.

Chiefs 17 – 23 Lions

Les Lions réalisent un beau coup lors de cette 10ème journée. Les joueurs de Johannesbourg ont construit leur succès en première mi-temps grâce à deux essais signés Sadie (36e) et Dyantyi (40e). Malgré trois essais lors du deuxième acte, les néo-zélandais ne sont pas parvenus à inverser la vapeur et se retrouvent bons derniers de leur conférence. Les Lions, eux, prennent du galon et occupent la deuxième place de la conférence sud-africaine.

Highlanders 24 - 12 Blues

Un essai de pénalité en deuxième partie de jeu a permis aux Highlanders de remporter une victoire de 24-12 contre les Blues. Les visiteurs se sont pourtant illustrés sur le terrain avec un magnifique essai qui est parti du centre Néo-Zélandais, Ma’a Nonu en transperçant la défense des locaux aux 22 mètres avant de servir Tom Robinson pour l’essai. Malgré cette victoire, les Highlanders restent derniers de leur conférence.

Waratahs 23 - 20 Rebels

Ce samedi, c’était le premier match de Super Rugby des Waratahs, sans l’arrière suspendu, Israël Folau, contre les Rebels. Les Waratahs ont surmonté un déficit de 7-20 à la mi-temps et ont tenu les leaders australiens, les Rebels sans essais au cours des 40 dernières minutes pour enregistrer une victoire de 23-20. Les Waratahs se placent donc à moins de quatre points des Rebels au classement de leur conférence. Sans Folau, le recordman d’essais marqués en Super Rugby, le demi d'ouverture Bernard Foley a inscrit un essai et deux transformations et trois pénalités.

Stormers 17 - 19 Brumbies

Un effort défensif et courageux a permis aux Brumbies d’enregistrer une superbe victoire contre les Stormers. À la recherche de leur première victoire à l'extérieur de la saison, les Brumbies ont essayé de livrer une partie la plus propre possible face aux Stormers, inscrivant trois essais et ont réalisé 226 plaquages. Les Brumbies se hissent donc à onzième place du classement général.