Super Rugby

Crusaders 43 – 17 Highlanders

Les Crusaders n’ont pas fait de détails et se sont baladés face aux Highlanders ce week-end. Avec quatre essais signés Ennor (26e), Havili (42e), Reece (57e) et Drummond (69e), ils conservent leur première place dans la conférence néo-zélandaise. De leur côté et malgré la présence de l’arrière All Black Ben Smith auteur d’un sublime essai d’entrée de jeu après deux crochets dévastateurs, les Highlanders poursuivent leur descente aux enfers et restent scotchés à la dernière place de leur conférence.

Rebels 24 – 41 Stormers

Cette victoire, les Stormers la doivent en grande partie à leur ailier Dillyn Leyds auteur d’un essai stratosphérique (3e) après avoir passé en revue toute la défense des Rebels. Par la suite, l’essai de Damian De Allende était amené par une nouvelle magnifique course de l’ailier sud-africain. Entre temps, l’arrière des Rebels aura intercepté une passe très hasardeuse du demi d’ouverture adverse pour planter un essai plein d’opportunisme. Grâce à leurs cinq essais, les Stormers s’imposent fort logiquement en terre australienne mais restent à la quatrième place de la conférence sud-africaine.

Chiefs 33 – 29 Blues

Superbe duel entre les deux conférences néo-zélandaises. Les Chiefs avaient rapidement pris les devants grâce à un essai de Brad Weber (10e) avant que les débats ne s’équilibrent en seconde période. Les spectateurs ont assisté à un chassé-croisé durant tout le deuxième acte avec cinq essais inscrits par les Chiefs et quatre pour les Blues d’Auckland. Grâce à un essai de l’inusable Ma’a Nonu en toute fin de match et à la transformation du très prometteur Harry Plummeur (78e), les Blues arrachent un point de bonus défensif qui pourrait être très important en fin de saison. Les Chiefs restent avant dernier de la conférence néo-zélandaise mais comblent petit à petit leur retard sur les Blues.

Brumbies 31-20 Lions

Les Brumbies ont marqué cinq essais avant de remporter une victoire convaincante de 31 à 20 contre les Lions à Canberra samedi. Le numéro 8 Lachlan McCaffrey, l'aile Toni Pulu, les centres des Tevita Kuridrani et Tom Wright, et l'arrière latéral Tom Banks ont été décisifs pour les Brumbies. Les Lions, qui venaient de battre les Sharks 42-5 face aux Sharks le week-end dernier, sont repartis les mains vides et sont restés quatrièmes de la Conférence sud-africaine et huitièmes du classement général.

Sharks 17-51 Jaguares

Les Jaguares ont réalisé un très gros match face aux sharks qui n’ont pas su résister. Les Jaguares ont écrasé leur adversaire, avec sept essais marqués lors de la rencontre. C’est un choc pour les Sharks qui restaient sur une très large victoire la semaine précédente contre les Lions (5 – 42). Grâce à cette victoire, les Jaguares se classent à la deuxième place de la Conférence sud-africaine, tandis que les Sharks, qui comptent maintenant quatre victoires sur huit, restent en tête. Ils se retrouveront en deuxième position si les Bulls battent les Reds plus tard samedi.

Bulls 32-17 Reds

Les Bulls se sont hissés au sommet de la conférence sud-africaine avec une victoire bonifiée sur les Reds à Pretoria samedi. Cette victoire fait suite à la défaite décevante de la semaine dernière face aux Jaguares, qui avaient alors 10 points d’avance dans les 10 dernières minutes. Les Bulls ont donc dépassé les Sharks et les Jaguares.