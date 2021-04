Super Rugby Aotearoa

L'opposition entre les Highlanders et les Blues a été indécise jusqu'au bout. En fin de match, après le carton rouge attribué à Hodgman (Blues, 73e), pour plaquage dangereux, les Highlanders accélèrent et, après un beau mouvement collectif, l'ouvreur Mitch Hunt trouve Michael Collins pour un essai qui assure la victoire aux hommes de Dunedin (35-29). Rentré 15 minutes plus tot, Michael Collins est servi au cordeau pour transpercer la défense des Blues.

Super Rugby AU

Les Brumbies se sont fait peur, mais ont assuré l'essentiel à Melbourne avec un succès 26-20. Juste avant la mi-temps, alors à égalité avec les Rebels, les hommes de la capitale accélère et lance un mouvement d'envergure avec de multiples offloads dans la défense locale. Sollicité à trois reprises dans la longue séquence, le géant Cadeyrn Neville (2,02m, 123 kg) est finalement à la conclusion de cette action.