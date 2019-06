Highlanders 24-24 Bulls

Voilà un match nul qui n'arrange en rien les affaires des Highlanders. Après avoir ouvert le score sur un essai casquette, les Highlanders doublaient la mise sur un essai de Waisake Naholo. Quelques minutes plus tard, ce même Naholo était coupable sur un essai encaissé par les siens. Par la suite les débats s'équilibraient et à la soixante-quinzième minute, les Bulls inscrivaient un dernier essai pour accrocher les points du match nul.

Pour l'heure seconds de la conférence sud-africaine, les Bulls restent maîtres de leur destin et recevront les Lions lors de la dernière journée.

Reds 29-28 Blues

Au bout du suspense, les Reds se sont imposés dans un match pour l'honneur face à des Blues qui abattaient leur ultime chance de qualification. En ce sens, les coéquipiers de Ma'a Nonu démarraient très bien la rencontre et menaient jusqu'à (5-21) après la demi-heure de jeu. Moment choisi par les Reds pour mettre un coup d'accélérateur, impulsé par son fer de lance Scott Higginbotham.

Finalement au bout du temps réglementaire alors que les Blues étaient repassés devant au score, l'inévitable Higginbotham signait un doublé pour assurer un court succès aux siens.

Crusaders 66-00 Rebels

Cette fois-ci ils ont remis les pendules à l'heure face à des Rebels qui n'en demandaient pas tant. Face aux joueurs de Melbourne, les Crusaders ont inscrit la bagatelle de dix essais dont des triplés de l'arrière Reece et de l'ailier Ennor. Si ce dernier n'a eu besoin que de vingt-sept minutes pour inscrire son triplé, le premier nommé vient porter son total à treize réalisations cette saison de Super Rugby, pour onze apparitions. Après des récentes sorties mitigées, ce nouveau succès bonifié assure aux Crusaders une place de premier au classement général qui lui permettra donc de recevoir la dernière équipe qualifiée en quart de finale.

Jaguares 34-7 Sharks

C'est leur huitième victoire en neuf rencontres. Sensation de cette seconde partie de saison, les Jaguares sont maintenant assurés de terminer la phase régulière à la première place de leur conférence sud-africaine. Pour la première fois de leur jeune histoire, les Argentins verront les phases finales et auront en plus le luxe de recevoir les quarts. Face aux Sharks, les joueurs de Gonzalo Quesada ont franchi la ligne à cinq reprises dont des doublé de l'arrière Boffelli et de l'ailier Cancelliere.

Lions 17-37 Hurricanes

Face à un concurrent direct pour les phases finales, les Hurricanes ont frappé fort. De plus, en s'imposant avec le bonus offensif sur la pelouse des Lions, les coéquipiers des frères Barrett ont assuré leur place en quart de finale, à la faveur du nombre de points, ils finiront meilleurs seconds et auront même le luxe de recevoir. Pourtant contre les Lions tout n'a pas été si facile et les deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, l'ailier Ben Lam claquait un doublé qui permettait aux siens de prendre le large au score.

Stormers 31-18 Sunwolves

Victoire au goût amer pour les Stormers. Face à la plus faible formation de la compétition, les Stormers se sont certes imposés mais pourront longtemps regretter ce bonus offensif perdu dans les dix dernières minutes, après le deuxième essai conclut par l'arrière Masirewa. Quatrièmes de la conférence sud-africaine, les Stormers joueront un match au couteau face aux Sharks pour tenter de décrocher in-extremis un billet pour les quarts de finale.

Waratahs 24-35 Brumbies

Ils sont au rendez-vous. Après cette victoire acquise aux dépens des Waratahs, les Brumbies sont donc assurés de terminer premiers de conférence australienne et ainsi de recevoir en quart de finale.

Dans cette confrontation 100 % australienne, les hommes de Canberra ont très bien entamés la rencontre, signant quatre essais par Arnold, Muirhead, Simone et Fainga'a. Avec un bonus offensif en poche dès la mi-temps, les Brumbies ont d'avantage joué en gestionnaire dans le second, subissant le baroud d'honneur adverse en toute fin de partie.