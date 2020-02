Super Rugby

Crusaders 33-13 Highlanders

Succès logique des champions en titre dans un match maîtrisé de bout en bout. Les locaux menaient déjà 26-8 à la pause avec quatre essais marqués en moins de vingt minutes par Taylor (14e), Christie (20e), Ennor (26e) et Bridge (32e). La deuxième période sera bien plus équilibrée avec un essai de chaque côté. Les hommes de Scoot Robertson vont garder le bonus offensif grâce notamment à une belle défense symbolisée par Tom Christie et ses 20 plaquages (aucun manqué).

Rebels 24-36 Sharks

Après leur défaite chez les Hurricanes, les Sharks ont bien réagi en battant le Rebels dans l'atypique Mars Stadium (Stade de football australien). Après un début de match serré, les sud-africains ont pris le large avec un essai juste avant la mi-temps de Tambwe. L'indiscipline et deux cartons jaunes pour les visiteurs ont cependant remis les Rebels dans le droit chemin mais ces derniers ont craqué sopus les coups de butoir de Mapimpi. L'ailier champion du monde avec les Boks a inscrit un doublé et aurait même pu s'offrir le hat-trick, mais a préféré offrir le dernier essai à Curwin Bosch. Pas de bonus offensif cependant avec l'essai de Rangi pour les rebels (79e).

Chiefs 14-26 Brumbies

Superbe performance des Brumbies qui sont allés gagner chez les Chiefs jusque-là invaincus. Les Néo-Zélandais ont surtout complètement manqué leur première période en accusant un 19-0 en rentrant aux vestiaires. Malgré des essais de Cruden et Lienert-Brown, les Chiefs s'inclinent face notamment à la prestation énorme du pack australien symbolisée par Pete Samu. Le numéro 8 a inscrit un doublé dont un bel essai en solo (42e). La première ligne a elle découpé à tours de bras en compilant 34 plaquages.

Reds 64-5 Sunwolves

Les Reds tiennent enfin leur première victoire, et quelle victoire ! Les hommes du Queensland ont écrasé les Sunwolves en inscrivant dix essais dont un doublé de McDermott. Les locaux menaient déjà 36-0 à la pause et 50-0 à la 50e. Fort heureusement pour eux, les Sunwolves ont été plus consistants dans la dernière demi heure à l'image de leur seul essai inscrit par Fifita. Mais ils ont concédé deux nouveaux essais aux 68e et 72e. Il faudra oublier ce match pour la franchise japonaise, qui a un gros déplacement chez les Hurricanes à préparer.

Stormers 17-7 Jaguares

Ce fut un combat âpre dans ce match au sommet de la conférence sud-africaine. Et c'est les Stormers qui en sont sortis vainqueurs. Le score était seulement de 3-0 à la pause avec un pénalité de Willemse mais les locaux ont acceléré au retour des vestiaires avec deux essais de Jantjies (45e) et Nel (53e). À 17-0, on pouvait penser que les Stormers allaient de nouveau encaisser aucun point après le fanny infligé aux Hurricanes et aux Bulls. Mais la mêlée des Jaguares en a décidé autrement avec l'essai de la consolation inscrit par Bruni. Avec cette victoire, les Stormers prennent le large avec 17 points. La franchise du Cap est la seule encore invaincue dans ce Super Rugby 2020.

Bulls 21-23 Blues

Cruelle défaite pour les Bulls qui n'arrivent pas à gagner cette saison en enchaînant une troisième défaite. Sous la pluie de Pretoria, les Bulls avaient quand même les ingrédients pour l'emporter avec une première période solide malgré l'indiscipline et deux cartons jaunes. Morné Steyn inscrit juste avant la mi-temps l'essai qui permet aux Bulls de mener à la pause (11-6). Le reste du match fut un chassé-croisé avec un essai de chaque côté jusqu'à cette dernière action. L'arbitre va siffler un hors-jeu des Bulls à la 80e. Pénalité pour les Blues à la dernière minute qui va être transformée par Otere Black et qui permet aux Blues de remporter un deuxième match hors de ses bases. Pour les Bulls, il faudra réagir avec une deuxième réception, celle des Jaguares.

Par Kenny Ramoussin