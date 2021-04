Chiefs 26-25 Crusaders

On se rapproche du dénouement en Super Rugby Aotearoa, et la bataille bat son plein pour savoir qui rejoindra les Crusaders en finale. Les hommes de Christchurch ont d'ailleurs rechuté ce week-end, dans les derniers instants, à Hamilton (26-25). Face à des Chiefs en pleine bourre en ce moment, les coéquipiers de Richie Mo'unga démarrent pourtant bien la partie avec un essai de Leicester Fainga'anuku (0-7, 6e). Mais Damian Mckenzie sanctionnent ensuite les visiteurs avec sa botte, pour repasser devant (9-7, 25e). Pas pour longtemps puisque les All-Blacks Mo'unga, Barrett et Jordan combinent dans la défense adverse pour trouver une ouverture, et c'est Will Jordan qui plonge derrière la ligne avant la mi-temps (9-17). Revenus des vestiaires avec plein de détermination, les Chiefs inscrivent un essai après un pilonnage en règles de l'en-but des Rouge et Noir, l'oeuvre de Lachlan Boshier (16-17).

Mais les champions en titre ne relâchent pas l'étreinte et se remettent en quête de l'en-but adverse, une zone où Codie Taylor aime bien batifoler cette saison (meilleur marqueur de la compétition). Le talonneur kiwi, rentré en cours de match, ne déroge pas à la règle et inscrit un essai après un ballon porté, son sixième de la saison. Richie Mo'unga tape le poteau dans une transformation pourtant dans ses cordes, de quoi le regretter en fin de partie (16-22). Après un ballon récupéré dans le camp visiteurs, et plusieurs temps de jeu, Lienert-Brown envoient une sautée sur l'aile de Jonah Lowe, qui marque en coin. Le métronome McKenzie ne loupe pas la cible et les Chiefs repassent devant (23-22). Pas pour longtemps puisque Mo'unga convertit une pénalité sur le renvoi (23-25). En pleine confiance ces dernières semaines, la troupe de Clayton McMillan multiplie les temps de jeu et finit par obtenir une pénalité, que Damian McKenzie, sourire en coin, va passer pour offrir un succès aux siens, au bout du suspense (26-25).

Highlanders 35-29 Blues

Autre match au pays du long nuage blanc, celui opposant les Highlanders aux Blues, dans l'enceinte couverte du Forsyth Barr Stadium de Dunedin. Jonathan Ruru donne une leçon de filouterie à Aaron Smith en interceptant ce dernier sur sa ligne d'en-but, pour inscrire le premier essai des joueurs de Dunedin, Otere Black transforme (0-7). Josh Ioane répond avec une pénalité et les Highlanders franchissent la ligne à leur tour grâce à la puissance de leur troisième ligne centre japonais Kazuki Himeno (10-7). Josh Ioane, replacé à l'arrière dans ce match, s'est montré tranchant pour inscrire lui aussi un essai (15-7). Imité quelques minutes plus tard par son homoonyme : Rieko Ioane, bien lancé dans l'intervalle par Otere Black (15-14). Mais juste avant la pause, les protégés de Tony Brown signent une merveille de combinaison après une touche et Punivai surgit à l'intérieur de Smith pour marquer en coin (22-14).

Dans la deuxième moitié de la partie, Jona Nareki profite d'une longue passe sautée de Mitch Hunt pour inscrire son quatrième essai de la saison, presque en marchant (27-17). Mais les joueurs d'Auckland remettent la main sur le ballon et la puissance de Nepo Laulala ne peut être contenu près de la ligne locale (30-24). Le carton rouge adressé à Hodgman pour une charge défensive, à l'épaule (73e) n'aide pas les coéquipiers d'Hoskins Sotutu à remporter la partie. Même si ce dernier inscrit un ultime essai à la sirène, l'essai de Collins à la 75e minute avait fini d'enterrer les espoirs des Blues (35-29).

Prochaine journée : Chiefs-Hurricanes (vendredi à 8h05) et Crusaders-Blues (dimanche à 4h35).

Force 31-30 Waratahs

Dans ce match de mal-classés, à Perth, ce sont les locaux qui démarrent le mieux avec un essai transformé du pilier international australien Tom Robertson puis une pénalité de Domingo Miotti (10-0). Les Tahs répondent avec Harris et Donaldson (10-10). Mais le talonneur de la Force, Kaitu'u arrache un ballon à un coéquipier et s'offre une course de 30 mètres pour donner l'avantage à la franchise de l'Ouest australien. Un avantage accru par le drop de l'artificier argentin Miotti (18-10).

Les Waratahs reviennent fort et frappent deux fois grace à leur triangle arrière. D'abord Maddocks, puis Newsome pour renverser le score (18-24). Miotti et Donaldson se livrent un duel au pied (21-30), mais, après un essai de l'Anglais Olowofela, c'est bien Domingo Miotti qui aura le dernier mot (28-30). L'ouvreur argentin passe l'ultime pénalité pour que la Force enchaine un deuxième succès sur la plus petite des marges, et se replace, dans la course au barrage (31-30).

Rebels 20-26 Brumbies

Les Brumbies ont assuré leur deuxième place derrière les intouchables Reds, en allant l'emporter à Melbourne, chez des Rebels en plein doute (20-26). Avec un essai d'Hanson, les Rebels pensent avoir parfaitement entamé la rencontre. Ils prennent cependant le retour du boomerang avec trois essais encaissés en première période. D'abord par Scott, puis par Neville et enfin, en contre par Wright (7-19). Le numéro neuf wallaby Joe Powell redonne de l'espoir aux Rebels d'entrée de second acte (14-19), et même si Toomua rapproche les siens au score avec une pénalité (17-19), un essai casquette conclu par Kuenzle leur enlève tout espoir de succès (20-26).

Prochaine journée : Force-Reds (vendredi à 11h45) et Waratahs-Rebels (samedi à 10h45).

Par Jules POQUET