Bulls 48 - 27 Lions

Une victoire et les Bulls étaient assurés de disputer les phases finales de ce Super Rugby 2019, c’est désormais chose faite. Les partenaires du surpuissant RG Snyman n’ont pas fait dans le détail en inscrivant la bagatelle de six essais. Le flanker sud-africain Hanro Liebenberg avait parfaitement lancé ses coéquipiers avec un doublé dans les premières minutes du match (4e et 11e) malgré un essai dès la première action des Lions. Le pied d’Handre Pollard n’a fait qu’amplifier le score pour un succès mérité de la franchise de Pretoria. Grâce à ce succès bonifié, ces derniers retrouveront les Hurricanes en Nouvelle-Zélande ce samedi.

Brumbies 40 - 27 Reds

Après une superbe entame de match des Reds et un essai de l’arrière Bryce Hegarty (7e), ces derniers ont sombré pendant 50 minutes en encaissant cinq essais. Le frère du deuxième-ligne toulousain Richie Arnold, Rory, a notamment inscrit le troisième essai des siens (47e). Après une saison dernière totalement ratée, les hommes de Canberra retrouvent les phases finales et terminent cet exercice 2019 à la première place de la conférence australienne. De leur côté, les Reds réalisent une saison en demi-teinte avec une quatrième place.

Jaguares 52 - 10 Sunwolves

Choc des extrêmes dans ce duel argento-japonais. Leaders de la conférence sud-africaine, les Jaguares n’ont jamais laissé espérer leurs adversaires. Carreras inscrivait le premier essai dès la 11e minute. Après un essai de Van der Heever pour les Sunwolves (28e) qui semblait relancer la partie, la machine orange s’est mise en route et une véritable déferlante s’est abattue sur les Japonais. Sept nouveaux essais seront inscrits dont un doublé du très remuant ailier Sebastian Cancelliere (33e et 74e). Les Jaguares terminent à la première place de leur conférence et recevront les Chiefs ce vendredi en quarts de finale.

Rebels 8 - 59 Chiefs

9 essais et 59 points inscrits, les hommes de Waikato ont livré une copie parfaite. L’ailier Shaun Stevenson a notamment réalisé une superbe partie en inscrivant un triplé (22e, 51e, 76e). D’entrée de jeu, les Chiefs affichaient leurs ambitions en relançant depuis leurs 22m avec à la conclusion le capitaine des All Blacks Sam Cane (13e) après un enchaînement de passes dans le bon tempo. Ces derniers n’ont jamais relâché la pression et s’imposent avec le point de bonus offensif. Malgré une deuxième place de la conférence australienne, les Rebels ne verront pas les quarts de finale cette année. À l’inverse, les Chiefs retrouveront les Jaguares.

Stormers 9 - 12 Sharks

Coup de théâtre au Newlands Stadium du Cap. On joue la quatre-vingt-deuxième minute de jeu quand Lukhanyo Am vient inscrire un essai en bout de ligne. Pas n'importe lequel puisque c'est l'essai de la victoire, celui qui permet aux Sharks de se qualifier in-extremis, en éliminant par la même occasion leur adversaire du jour, les Stormers. Indécis d'un bout à l'autre, la rencontre n'aura rendu son verdict que dans les arrêts de jeu, alors que Jean-Luc du Plessis, d'une pénalité pensait avoir assuré la victoire de son équipe quelques instants plus tôt.

Hurricanes 29 - 24 Blues

Menés 24-5 à la mi-temps, les Hurricanes ont su trouver les ressources pour finalement l'emporter et signer la passe de trois. Mal embarqués, les joueurs de Wellington, bien emmenés par leur trois-quart centre, Peter Umaga-Jensen sont parvenus à renverser la vapeur dans le second acte. Déjà qualifiés avant la rencontre et assurés de recevoir en quart-de-finale, ces derniers se sont offert une belle frayeur en guise de piqûre de rappel avant de démarrer les phases finales par la réception des Bulls.

Highlanders 49 - 12 Waratahs

Bien lancés par deux premiers essais pleins d'opportuniste, les Highlanders ont ensuite signé un festival offensif. Pour preuve, toute la ligne de trois-quart y est allé de sa réalisation. Li, Walden, Thompson, Naholo et McKay, ont permis aux Néo-zélandais de s'offrir une balade de santé pour terminer la phase régulière. Vendredi, en quart de finale, ils auront la lourde tâche d’affronter leurs homologues des Crusaders, premiers à l'issue de la phase préliminaire.