Blues 32 - 29 Waratahs

Les joueurs d'Auckland ont-ils trouvé la bonne carburation ? Avec un Ma'a Nonu impérial, les Blues ont terrassé les New South Wales Waratahs. Le centre international All Black (103 sélections) a délivré deux passes décisives et inscrit un essai. C'est la quatrième victoire consécutive pour les Blues qui réalisent un début de saison très convainquant. Ce qu'on avait plus vu depuis plusieurs années... A confirmer sur le plus long terme. Côté australien, Israel Folau, auteur d'un essai, est devenu le meilleur marqueur de la compétition (60).

Crusaders 36 - 14 Brumbies

Le coéquipiers de Kieran Read n'avaient pas rejoué à Christchurch depuis les attentats du mois dernier. Surement pris par l'émotion, ces derniers ont mis du temps à rentrer dans la rencontre avant de prendre la mesure d'une valeureuse équipe des Brumbies et de s'envoler au score en deuxième mi-temps. Sevu Reece et Will Jordan y sont allés chacun de leur doublé. Un nouveau succès bonifié pour les "Croisés" qui sont plus que jamais les favoris à leur propre succession.

Lions 5 - 42 Sharks

C'est la surprise du week-end. Totalement dépassés par la vitesse de jeu des Sharks, les Lions ont concédé une lourde défaite à l' Emirates Airlines Park de Johannesburg. Au contraire, les coéquipiers de Tendai Mtawarira - qui fêtait sa centième apparition en Super Rugby - ont été très pragmatiques. L'ailier Sud-Africain Makazole Mapimpi a été un véritable poison pour les Sharks et a même marqué un essai.

Bulls 20 - 22 Jaguares

Quelle performance des Argentins ! Les joueurs de Gonzalo Quesada - qui alternent le bon et le moins bon depuis le début de saison - sont allés au bout d'eux même pour renverser les Bulls à Pretoria. Avec un doublé de Domingo Miotti dans les 10 dernières minutes, les Jaguares signent un succès majuscule qui leur permet de revenir à hauteur des Stormers dans la conférence sud-africaine.

Highlanders 28 - 31 Hurricanes

Un joueur est à mettre en avant sur cette rencontre, c'est le cadet des Savea : Ardie. Auteur d'un doublé, il a mené les siens à la victoire contre les Highlanders. Toujours disponible dans le jeu et dur à l'impact, il a également plaqué à tour de bras. Un succès qui permet aux coéquipiers de Beauden Barrett de laver l'affront du week-end dernier (défaite concédée contre les Crusaders 8-32) et de rester au contact des champions en titre.

Reds 24 - 12 Stormers

Avec trois essais inscrits (Kerevi, Paenga-Amosa et MacDermott) les Reds ont fait tomber les Stormers, toujours aussi inconstants depuis le début de la saison. Un succès mérité qui ne souffre d'aucune contestation tant les Australiens ont dominé la franchise sud-africaine. Les Reds restent au contact des Waratahs dans la conférence australienne alors que les joueurs du Cap ont toujours autant de mal à voyager hors de leur base.

Rebels 42 - 15 Sunwolves

Encore une fois, la charnière Genia - Cooper a brillé sur le terrain. Très inspirés, les deux internationaux wallabies ont parfaitement distribué le jeu des Rebels et ont chacun marqué un essai. Les Rebels ont logiquement disposé d'une équipe des Sunwolves trop brouillonne et signent une cinquième victoire en sept matchs, confortant ainsi leur place de leader de la conférence australienne. Les Rebels poursuivent leur petit bohomme de chemin et font désormais figure d'outsiders.