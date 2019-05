Super Rugby

Sharks 27-17 Lions

A Durban, les Sharks ont signé une nouvelle victoire face à leurs homologues des Lions. Bien lancés dans la partie grâce à des essais de Curwin Bosch et Daniel du Preez, les Sharks voyaient leurs adversaires refaire leur retard en second période. Ce n'est qu'après l'heure de jeu, sur une nouvelle interception cette fois-ci signée par Mapimpi que les Sharks s'assuraient définitivement la victoire. Une victoire qui leur permet de venir talonner le leader de conférence sud-africaine, les Jaguares.

Stormers 34-22 Highlanders

Précieux le week-end dernier, Jean-Luc Du Plessis a une nouvelle fois rendu une très belle copie face aux Highlanders. Entré sur la pelouse à l'heure de jeu, l'ouvreur s'est illustré en inscrivant dix points (une pénalité, un essai, une transformation). De quoi assurer encore un peu plus la victoire des siens qui menaient déjà au score. Dans les arrêts de jeu, l'essai inscrit par Tokolahi ne changera rien à l'affaire et les Highlanders, pour l'heure pas encore qualifiés, auront encore deux journées pour tenter de s'inviter au bal des phases finales.

Brumbies 22-10 Bulls

Face aux Bulls, les Brumbies ont conforté leur place de leader en s'imposant (22-10). Bien aidés par un triplé du surpuissant trois-quart centre Tevita Kuridrani, les Brumbies sont parvenus à inverser la tendance d'un match plutôt mal engagé. En effet, derrière au score durant l'intégralité de la première mi-temps, les Australiens repassaient devant au score à la 38e minute, pour ne plus jamais le lâcher.

Déjà victorieux à quatre reprises hors de leurs bases cette saison, les Bulls ne signeront pas la passe de cinq devront encore batailler pour se qualifier.

Chiefs 19-13 Reds

Bien rentré dans la partie grâce à un essai en solitaire du puissant Sowakula, les Chiefs ont ensuite largement dominé le premier acte inscrivant deux nouveaux essais par Moli et Nanaï-Seturo, avant de rentrer dans le rang en seconde période. Moins impériaux au retour des vestiaires, ces derniers subissaient le réveil des Reds marqué par un essai de Tupou transformé par Hegarty. En toute fin de rencontre, la balle de match entre les mains des joueurs des Reds ne donnera rien alors que les Chiefs faisaient le siège dans les cinq mètres adverses. Pour les Reds, c'est le troisième revers de rang après ceux chez les Rebels et les Waratahs.

Crusaders 19-11 Blues

Solides leader au classement général, les Crusaders recevaient ce week-end les Blues, à la peine en conférence néo-zelandaise. Après une grosse entame, ponctuée de deux pénalités et d'un essai transformé de sa charnière, les Crusaders menaient déjà 13-0 après 20 minutes de jeu. Par la suite, les débats s'équilibraient et grâce à un essai de Rieko Ioane, les Blues revenaient à cinq points (16-11) dans les dix dernières minutes. Une dernière pénalité de Mo'unga à la 78e minute de jeu viendra clore le débat et définitivement assurer la victoire aux Crusaders qui, une nouvelle fois ont joué à se faire peur.

Sunwolves 7-52 Rebels

Vite que cela s'arrête. Vendredi, les Sunwolves ont subi leur onzième défaite de la saison face aux Rebels, une nouvelle énorme déconvenue. Avec des objectifs diamétralement opposés, les Rebels ont survolé la rencontre en inscrivant la bagatelle de huit essais, dont des doublés de Jack Maddocks et Marika Koroibete. A trois journées de la fin de leur saison régulière, les coéquipiers de Quade Cooper sont en bonne voie pour décrocher leur qualification.

Waratahs 15-23 Jaguares

Ils sont inarrêtables. Lancés sur une série de six victoires en sept matches, les Jaguares font figure d'épouvantail en cette fin de saison. Face aux Waratahs, les Argentins ont dominé leur sujet, inscrivant deux essais par leur trois-quart aile Ramiro Moyano. Dans une conférence sud-africaine, aussi folle que stressante, les joueurs de Gonzalo Quesada prennent les commandes d'une courte tête. Quant à eux, les Australiens reculent au classement de la conférence australienne, ils pointent désormais en troisième position.