Super Rugby

Du côté de la NZRU, on envisage l'installation de cette franchise à Auckland. Pour le nouveau patron de la Fédération australienne Hamish Mc Lennan, ce serait une aberration : "Son installation à Auckland risquerait de porter préjudice aux Blues, ce serait une folie." Le dirigeant a une autre proposition : "L'idée d'une équipe du Pacifique est brillante mais je la verrais mieux basée à Sydney. (...) Il y a une grande et belle communauté de personnes des îles du Pacifique. Je pense que cela serait profitable pour le rugby à long terme." Sur son compte Twitter, Peceli Yato a préféré en rire : "Ils peuvent jouer la première période à Suva et la seconde à Sydney."