Quatre franchises de Super Rugby (Bulls, Lions, Sharks, Stormers) et deux de Pro 14 (Cheetahs, Southern Kings), plus les Griquas et les Pumas, sont ainsi autorisées à reprendre l'entraînement. Les autres resteront confinées, a précisé la Fédération. Une compétition domestique est à l'étude, ajoute l'instance, sur le modèle du Super Rugby Aotearoa en Nouvelle-Zélande ou de sa version australienne, avec cinq et quatre franchises respectivement. Ce nouveau championnat pourrait débuter fin août.

"C'est un premier pas important vers un retour au jeu. Nous avons pris soin d'assurer une conformité totale après avoir étudié en détails les règlements avec le gouvernement", a confié Jurie Roux, directeur général de la Fédération. "Les contacts ne seront pas autorisés pour l'instant mais les joueurs seront autorisés à retourner sur le terrain avec un ballon de rugby et à retourner dans la salle de musculation - tout en respectant des protocoles stricts - ce qui est un grand soulagement pour le sport", a-t-il ajouté. Cette annonce intervient alors que la Fédération néo-zélandaise a présenté un projet explosif de réforme du Super Rugby, qui n'inclurait plus les équipes sud-africaines et argentine dans le contexte de la pandémie de Covid-19.