Melbourne Rebels 15-16 Western Force

Dans ce duel entre le 3e et le 4e du Super Rugby AU, les Rebels ont mené pendant 75 minutes grâce aux pénalités de Matt Toomua. L'international australien a longtemps cru être le principal artisan d'une victoire des siens, avec un écart de six points (15-9) à cinq minutes de la fin de la rencontre. Mais sur une touche à cinq mètres de la ligne des Rebels à la 76e minute, la Western Force enclenche un maul et envoie Tim Anstee aplatir l'essai du soulagement pour la franchise basée à Perth.

Domingo Miotti s'applique ensuite à réussir la transformation, faisant passer la Force devant pour la première fois dans ce match. Les Rebels n'inverseront pas la tendance et ce sont bien les coéquipiers de Sitaleki Timani qui lèvent leurs bras au ciel. La Western Force n'avait plus gagné depuis trois matchs et prend un gros bol d'air psychologiquement. Après six matchs joués, les deux équipes ont respectivement 11 et 10 points, bien loin des Reds et des Brumbies (28 et 24 points avant cette journée).

Queensland Reds 24-22 Canberra Brumbies

Justement, les deux ténos du championnat australien se défiaient ce samedi. Pour ce choc frontal entre Reds et Brumbies, le talonneur Folau Fainga'a ouvre les hostilités dès la 5e minute pour les visiteurs sur un essai après groupé pénétrant. Dix minutes plus tard, l'arrière Tom Banks double la mise sur une interception et s'envole dans l'en-but des Reds, signant un cinglant 0-12 après un quart d'heure de jeu. La franchise du Queensland réagit ave deux pénalités de James O'Connor et les équipes rentrent aux vestiaires à 6-15 pour les Brumbies.

En entrée de seconde mi-temps, le centre Josh Flook aplatit en coin après une grosse phase de jeu des Reds, réduisant l'écart de deux points entre les deux franchises (13-15). A la 53e minute les Brumbies en remettent une couche par l'intermédiaire de Tom Wright, 13-22. Mais la fin de match sera à l'avantage complet des Reds avec onze points d'affilée, dont un essai de Jordan Petaia à la suite d'une chandelle d'O'Connor. 24-22 score final, les Reds se qualifient donc d'office pour la grande finale qu'il joueront à domicile et attendent désormais leur adversaire.

Otago Highlanders 23-26 Waikato Chiefs

C'est sans aucun doute le match le plus spectaculaire du week-end. D'entrée (5e minute), l'ailier des Chiefs Etene Nanai-Seturo s'envole en coin pour marquer le premier essai de la partie. Cinq minutes plus tard, une combinaison rusée après une touche profite au troisième ligne des Highlanders James Lentjes pour ramener son équipe à deux points (5-7). Les deux formations vont ensuite se neutraliser jusqu'à la pénalité de Damian McKenzie sur le gong. 5-10 à la mi-temps.

Mais l'écart est vite comblé par l'essai d'Aaron Smith à la 41e minute. Les Chiefs repassent devant avec deux pénalités (13-16) puis creusent l'écart grâce au pilier Angus Ta'avao qui aplatit sous les perches. Les Highlanders réagissent à la 69e minute par l'essai une pénalité de Josh Ioane. 23-23. À deux minutes de la fin, Damian McKenzie manque deux coups de pied pout clore le match, les deux équipes jouent pour la première fois de l'histoire un "golden point". C'est donc en prolongations que McKenzie se rachète avec une pénalité de 50 mètres, sourire en coin, scellant la victoire des Chiefs.

Wellington Hurricanes 27-30 Canterbury Crusaders

En Nouvelle-Zélande, le deuxième match de cette huitième journée a lui aussi réservé des suprises. Pourtant après 25 minutes de jeu, les Crusaders étouffent les Hurricanes (3-14) après un doublé de l'ailier George Bridge. Le moment choisi pour la franchise de Wellington de se réveiller avec un essai tout en puissance de Ngani Laumape. Puis c'est au tour de Julian Savea d'aller en terre promise pour revenir à hauteur des Crusaders (17-17) à la mi-temps.

Dès la sortie des vestiaires (42e minute) Wes Goosen prolonge la domination des Hurricanes avec un nouvel essai. A l'heure de jeu, les Crusaders sont menés 27-20 mais reviennent à leur tour à égalité, suite à un essai de Sevu Reece après une possesion de 12 temps de jeu. Score de parité à la fin du temps réglementaire et nouveau "golden point" pour le Super Rugby Aotaeroa et c'est un drop du centre David Havili qui crucifie les Hurricanes à la 82e minute. Les Crusaders restent seuls leaders du championnat néo-zélandais alors que la franchise de Wellington perd pour la cinquième fois cette saison.