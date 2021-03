La décision a été prise après consultation du PDG et du comité de performance. Après leur série de défaites dans la compétition nationale, Rob Penney n'a pas convaincu en tant qu'entraîneur des Waratahs. Paul Doorn, le PDG du club a déclaré : " Rob est extrêmement professionnel et a mis beaucoup d'efforts dans ce rôle. Cependant, les performances sur le terrain cette saison n'ont pas répondu aux attentes et nous pensons que, dans le meilleur intérêt des Waratahs, le moment est venu de faire un changement ". Il sera remplacé par ses adjoints, Chris Whitaker et Jason Gilmore pour le reste de la saison.