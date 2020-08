Grâce à trois essais de leur demi de mêlée Jake Gordon, les New South Wales Waratahs ont relancé leur saison en écrasant les Queensland Reds (45-12) samedi lors de la 6e journée de Super Rugby australien. Le capitaine des Wallabies, Michael Hooper, n'est plus celui des Waratahs depuis janvier, mais en l'absence de son successeur Rob Simmons, blessé, il a repris le flambeau et a mené l'équipe de Nouvelle-Galles du Sud dans ce qui constitue sa meilleure performance jusqu'à présent cette saison. Ses équipiers et lui ont été intouchables au cours d'une première mi-temps électrique disputée au Sydney Cricket Ground, inscrivant cinq essais à la fragile défense des Reds pour mener à la pause 38-0.

Il s'agit de leur deuxième victoire en cinq matches dans la compétition et elle leur permet de se replacer à la troisième place du classement, aux côtés des Reds, à trois points des Melbourne Rebels et à sept points des Brumbies de Canberra. "Nous avons pris un bon départ et nous avons gardé le pied sur la gorge (de l'adversaire). Le jeu en touche était bon, notre jeu de passes était bon, donc vraiment satisfait", a déclaré Michael Hooper. "Notre défense s'est améliorée à l'abri des regards ces deux dernières semaines. C'était un effort de toute l'équipe pour obtenir ce résultat", a assuré le troisième ligne aile, dont l'équipe affrontera vendredi prochain la Western Force, lanterne rouge et toujours sans aucune victoire.

Les résultats de la 6e journée

Vendredi

Rebels - Brumbies : 30 - 12

Samedi

New South Wales Waratahs - Queensland Reds : 45 - 12

Classement

1. Brumbies 18 pts

2. Melbourne Rebels 14 pts

3. New South Wales Waratahs 11 pts

4. Queensland Reds 11 pts

5. Western Force 2 pts

Avec AFP