Bonne nouvelle pour les amateurs du rugby néo-zélandais: à deux journées de la fin, l'issue du Super Rugby Aotearoa est toujours indécise puisque les Blues d'Auckland se sont imposés avec bonus offensif ce dimanche matin sur la pelouse de Highlanders sur le score de 32 à 21. Les Blues ont marqué cinq essais par Ioane, Christie (qui signe un doublé), Faiane et Tu'ungafasi. contre deux pour les Highlanders marqués par Dixon et Frizzell. Mais attention: les Crusaders comptent un match en moins et pourraient bien s'assurer de remporter le titre (qui, pour rappel, sera décerné à l'issue de la saison régulière, sans phase finale) la semaine prochaine s'ils dominaient les Highlanders à Christchurch. A suivre donc... mais pour l'heure, il reste un espoir aux Blues.

Grâce à ce succès (le 5ème en 7 matchs), les joueurs d'Auckland comptent 22 points au classement et reviennent à seulement deux points des leaders, les Crusaders qui s'étaient imposés sur la pelouse des Chiefs samedi. Derrière, les Hurricanes comptent 16 points, les Highlanders 10, et les Chiefs seulement 5, sans avoir remporté la moindre victoire.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Beauden Barrett pourront se ressourcer car ils sont exempts. Pendant ce temps, les Hurricanes recevront des Chiefs qui nagent en plein doute, tandis que les Crusaders recevront les Highlanders pour le derby de l'île du Sud. A noter que les Chiefs pourraient très bien terminer la saison sans remporter la moindre victoire, s'ils ne parvenaient pas à s'imposer à Wellington car ils seront exempts la semaine suivante, à l'occasion de la dernière journée.

En revanche, le hasard du calendrier fait bien les choses: car la dernière journée, programmée au 16 août prochain, réserve un choc explosif entre Blues et Crusaders, soit le seconds et premiers provisoires, à l'Eden Park d'Auckland. Ce match sera soit une finale (si les Highlanders font un exploit contre les Crusaders la semaine prochaine), soit un match de gala (dans le cas contraire). Mais dans tous les cas, il sera très intéressant de voir les deux équipes qui ont dominé le Super Rugby Aotearoa en découdre pour un titre... ou pour l'honneur.