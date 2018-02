Sharks : objectif phases finales

L'effectif :

Talonneurs : Stephan Coetzee, Franco Marais, Mahlatse Ralepelle.

Piliers : Lourens Adriaanse, Thomas Du Toit, Tendai Mtawarira, Coenie Oosthuizen, Juan Schoeman, John Hubert Meyer.

Deuxième lignes : Hyron Andrews, Ruan Botha, Jean Droste, Stephan Lewies, Etienne Oosthuizen.

Troisième lignes : Daniel du Preez, Jean-Luc du Preez, Tera Mtembu, Philip Van der Walt, Jacques Vermeulen, Rowan Gouws, Keegan Daniel, Khaya Majola, François Kleinhans.

Demi mêlées : Michael Claasens, Cobus Reinach.

Demi d'ouvertures : Garth April, Benhard Janse Van Rensburg, Inny Christian Radebe.

Centres : Lukhanyo Am, Johan Deysel, Adriaan Esterhuizen, Marius Louw, Jeremy Ward, Tristan Blewett.

Ailiers : Lwazi Mvovo, Odwa Ndungane, S'Busiso Nkosi, Sibusiso Sithole, Jacobus Van Wyk.

Arrières : Curwin Bosch, Rhyno Smith, Clément Poitrenaud.

Enjeux et ambitions :

Les Sharks ont disputé les 7 dernières phases finales du Super Rugby. L'objectif est clair, continuer cette belle série, fragilisée ces dernières années puisque sur les deux dernières saisons, ils obtiennent la 8e et dernière place qualificative. Ce qui leur coûte un quart de finale contre la meilleure équipe de la phase régulière. Chose qui ne leur a pas réussi. Jamais vainqueur du Super Rugby, les Sharks de Durban font encore partie des outsiders.

Le joueur à suivre : Tendai Mtawawira

Le pilier Sud-africain est la star de l'équipe. Celui que l'on surnomme "The Beast" (la bête) use ses adversaires par ses énormes percussions. Il est également capable de percer, d’accélérer et donner après contact. Au-delà d'être un monstre physique, Mtawawira est en fin de contrat avec les Sharks. La Premiership et le Top 14 lorgne sur le joueur de Durban. Plusieurs clubs du championnat de France se seraient renseignés. On aura bien entendu un œil sur Clément Poitrenaud. Le Français dispute sa deuxième saison dans l'hémisphère Sud. Il sera le seul joueur non-africain de sa franchise.

Tendai Mtawawira - SharksIcon Sport

Le stade :

Avec une architecture originale et une capacité de 55 000 places, ce stade ne fait pas parti des nouveaux stades Sud-africains retenus pour la Coupe du monde 2010 de Football. En 1992, l'enceinte est choisie pour accueillir le premier match de l'équipe d'Afrique du Sud de football depuis la reprise de ses relations avec le reste du monde à la fin de l'apartheid. Lors de la Coupe du monde de 1995, la mythique demi-finale entre la France et l'Afrique du Sud s'était disputée au Kings Park Staidum. Toutefois, le stade n'avait pas été retenu pour la Coupe du monde de football. Le Kings Park est le stade des Sharks en Super Rugby et Currie Cup et des Lamontville Golden Arrovs en football.

Kings Park Stadium - Afrique du SudRugbyrama

Par Baptiste Barbat