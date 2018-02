Objectif Coupe du monde pour les Sunwolves

Les enjeux et ambitions :

Dernier en 2016, avant dernier en 2017, les Sunwolves auront à cœur de progresser une nouvelle fois au classement. Chaque Japonnais aura également pour but de se montrer, et de faire une saison aboutie. La coupe du monde 2019 se profile et avec elle, le rêve d'y participer. À cette occasion, de nombreux joueurs japonnais sont venus renforcer un effectif très disparate en terme de nationalité. Asaeli Al Valu, Shintaro Ishihara, Kazuki Himeno, Wampie Van der Walt, Yutaka Nagare, Sione Teaupa, Lomano Lemeki, Akihito Yamada, mais aussi le capitaine des Brave Blossoms Micheal Leitch, se sont tous engagé avec cette province. Pour également, évoluer un ton au-dessus dans ce championnat, les Sunwolves ont recruté 15 étrangers, essentiellement tous issues de l'hémisphère Sud. Après deux années de création, cette saison s'annonce plus structurée pour la seule équipe du Nord dans le Super Rugby. Les relations entre la sélection et la franchise sont abouties.

Effectif 2018 :

Staff : Joseph (Manager), Brown (Attaque), Tanabe (Skills), Hasegawa (mêlée), Hansen (défense)

Première ligne : Ai Valu, Asahara, Inagaki, Ishihara, Ji Won, Millar, Smith, Van Wyk

Talonneurs : Bregvadze, Hino, Horie, Niwai

Dexième ligne : Hattingh, Helu, Himeno, Makabe, Moore, Wykes

Troisème ligne : Britz, Labuschagne, Leitch, Nunomaki, Quirk, Tokunaga, Van Der Walt

Demi de mêlée : Nagare, Tanaka, Uchida

Demi d'ouverture : Parker, Tamura

Centres : Lafaele, Little, Nakamura, Tatekawa, Teaupa, Tupou

Ailiers : Fukuoka, Lemeki, Saumaki, Van Der Heever, Yamada

Arrière : Matsushima, Robinson

Le joueur : Kotaro Matsushima

Un soir de Novembre 2017, le grand public l'a découvert lors d'un certains France-Japon à la U Arena. Virevoletant au poste d'arrière, il avait rendu fou la défense française grâce à sa vitesse, son explosivité et ses 101 mètres parcourus ballon en main.

Le MVP de la Top League 2018 sera donc surveillé et très attendu par les défenses adverses. Matsushima est un "utility back" comme le disent les anglos-saxons. La saison passée il a évolué au poste d'arrière et d'ailier, mais il est prévu qu'il porte plus le numéro 15 cette année.

La fiche :

Entraîneur : Jamie Joseph

Capitaine : Michael Leicht

Ville : Tokyo

Conférence : Australienne (Brumbies, Rebels, Reds, Warathas, Sunwolves)

Stade : Chichibunomiya Stadium (27 188 places).