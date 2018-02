Les Lions : un titre pour valider la progression ?

Effectif Lions 2018 :

Piliers : Adriaanse, Dreyer, Fourie, Jonker, Smith, Sithole, Van Rooyen

Talonneurs : Coetzee, Marx

Deuxièmes lignes : Erasmus, Ferreira, Herbst, Kruger, Mostert, Orie

Troisièmes lignes : Brink, Dayimani, Engelbrecht, Kriel, Massyn, Schoeman, Smith, Whiteley

Demis de mêlée : Cronje, Van Vuren, Meyer, Smit

Demis d’ouverture : Davids, Jantjies, Reynolds

Centres : Van Rensburg, Mapoe, Mnisi, Vorster

Ailiers : Combrinck, Dyantyi, Skosan, Tambwe

Arrières : Coetzee, Mahuza

Les ambitions

Les Lions seront de nouveau les porte-drapeaux du rugby sud-africain dans ce Super Rugby 2018. C’est en tout cas l’équipe sud-africaine qui s’est le mieux adaptée aux nouvelles structures du Super Rugby. En deux ans, les Lions ont atteint deux fois la finale, en s’inclinant à chaque fois néanmoins (en 2016 contre les Hurricanes et l’année dernière face aux Crusaders). Qu’importe, nous pouvons l’affirmer sans prendre de risque : la province sud-africaine fait partie des favoris pour la victoire finale. Pour nuancer, il est important de rappeler que Johan Ackermann, l’entraîneur arrivé en 2014 et qui a tout changé dans le club, a rejoint Gloucester cet été et n’est donc plus le coach des Lions. Avec Ackermann, les Rouge et Blanc se sont transformés, passant d’une équipe souvent moquée pour ses piètres prestations (en 2010 les Lions avaient perdu tous les matchs) à une équipe capable de terminer en tête de la saison régulière devant les Crusaders l’année dernière.

Andries Coetzee (Lions)Icon Sport

Alors même si les Lions ont perdu leur coach, leur effectif reste de très bonne qualité, avec des joueurs qui se connaissent parfaitement et jouent ensemble aussi en sélection. L’objectif sera donc de se qualifier pour les phases finales et d’enfin décrocher un titre qui leur tend les bras depuis deux saisons.

Le joueur à suivre : Elton Jantjies, le métronome

Le successeur de Johan Ackermann, Swys de Bruin peut s’appuyer sur des joueurs d’expériences, qui connaissent parfaitement le niveau et l’exigence du Super Rugby. Et même si l’effectif semble manquer un peu de profondeur par rapport aux années précédentes, la polyvalence et le vécu de certains joueurs sont des facteurs positifs pour le club de Johannesburg.

Meilleur réalisateur la saison dernière, Elton Jantjies possède les clefs du camion Lions. Si le demi d’ouverture des Bocks effectue la même saison que l’an dernier, son équipe à toutes ses chances pour encore jouer les premiers rôles dans cette édition 2018 de Super Rugby. Sa faculté d’animer parfaitement le jeu de son équipe, d’attaquer la ligne et d’être souvent très précis devant les perches font de lui un des meilleurs numéro 10 du championnat. Il faudra donc compter sur un grand Elton Jantjies pour l’équipe de Swys de Bruin. Auteur de 10 essais la saison dernière, le talonneur Malcolm Marx sera également un des facteurs X des Lions.

Elton Jantjies (Lions)Icon Sport

Le stade : Ellis Park Stadium

Construit en 1927 et achevé en 1928, l’Ellis Park est l'un des plus grands stades d’Afrique du Sud avec une capacité de 60 000 personnes. C’est le stade mythique et l’âme du rugby sud-africain. En 1995, il accueille la finale de la Coupe du monde contre les All Blacks et voit les Springboks devenir champions du monde pour la première fois de leur histoire. Le président sud-africain Nelson Mandela remet alors la coupe Webb Ellis au capitaine François Pienaar pour un moment historique.

L’Ellis Park est une enceinte assez impressionnante, où les adversaires se plaignent souvent des conditions climatiques et notamment de l’altitude. Autre particularité de ce stade si spécial, les coups de pied sont généralement beaucoup plus longs, du fait de l’altitude. L’année dernière, la finale du Super Rugby s’était déroulée à l’Ellis Park entre les Lions et les Crusaders. Pourtant devant leur public, les Sud-Africains s’étaient inclinés 25-17.

Ellis Park StadiumIcon Sport

Par Paul Arnould