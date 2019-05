Stormers 19-19 Crusaders

Nouveau match nul en déplacement pour les Crusaders. Après celui concédé sur la pelouse du Newlands Stadium, les Néo-zélandais ont une nouvelle fois partagé les points face aux Stormers. Derrière au score durant une bonne partie de la rencontre, les Sud-africains ont finalement arraché le match nul sur une ultime pénalité de Jean-Luc Du Plessis après la sirène. Si les Crusaders restent leader au classement général, les Stormers quant à eux sont bons dernier de la conférence sud-africaine.

Lions 38-29 Highlanders

Lancés sur une bonne série de trois victoires et un match, les Highlanders ont chuté face aux Lions. Aux commandes de la partie jusqu'à l'heure de jeu (21-22), les Highlanders ont vu leurs adversaires revenir au score puis prendre l'avantage par des essais de Reynold et Skosan sur le gong. Cette victoire permet aux Lions de reprendre la troisième place d'une conférence sud-africaine très relevée. De leur côté, les Highlanders, ne profitent pas du faux-pas des Hurricanes pour grappiller quelques précieux points dans l'optique des phases finales.

Reds 32-40 Waratahs

Après trois défaites de rang, les Waraths se relancent en s'imposant sur la pelouse d'un concurrent direct. Emmenés par un Bernard Foley de gala, auteur de 25 points (un essai, quatre pénalités, quatre transformations), les Australiens se retrouvaient pourtant menés jusqu'à la 65e minute et un essai du talonneur Alex Mafi après une superbe passe au pied. Dans le money-time, l'homme du jour, Foley convertissait trois nouvelles pénalités pour finalement donner la victoire aux siens (32-40).

Blues 23-8 Chiefs

Le duel néo-zélandais a tourné à l'avantage des coéquipiers de Ma'a Nonu samedi.

Pourtant, dès la dix-septième minute les Blues se retrouvaient menés suite à un essai casquette. Par la suite, ils prenaient finalement le jeu à leur compte et passaient devant au score peu avant la mi-temps grâce à un essai de l'arrière Melani Nanai. Après la mi-temps, les joueurs d'Auckland inscrivaient deux nouveaux essais par Tuungafasi et Cowley Tuioti qui permettait même aux siens de décrocher le bonus offensif dans les arrêts de jeu.

Rebels 17-32 Bulls

Solides, les Bulls gardent la tête de la conférence sud-africaine en s'imposant chez les Rebels. Avec des essais de Hendricks, Pollard, Odenball et enfin Speckman pour celui du bonus, les Bulls ont dominé leur sujet. Auteur de 17 points, Pollard quant à lui, a mené à la baguette les attaques de son équipe.

Hurricanes 20-28 Jaguares

C'est la sensation du week-end. A Wellington, sur les terres des Hurricanes, les Jaguares se sont offert un nouveau succès probant (20-28). Bien lancés par un essai de l'emblématique Agustin Creevy (25e), les Argentins prenaient le score pour ne plus jamais le lâcher. Le réveil néo-zélandais, aussi tardif que vain, n'empêchait pas les joueurs de Gonzalo Quesada de signer une nouvelle victoire et de se rapprocher un peu plus des phases finales.