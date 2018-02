Crusaders : on prend les mêmes et on recommence

Effectif Crusaders 2018 :

Piliers : Ala'alatoa, Crockett, Franck, Jager, Moody, Perry

Talonneurs : Funnel, Makalio, Taylor

Deuxièmes lignes : Barrett, Dunshea, Romano, Strange, Whitelock

Troisièmes lignes : Blackadder, Harmon, Read, Samu, Sanders, Taufua, Todd

Demi de mêlée : Drummond, Enari, Hall, Stratton

Demi d'ouverture : Delany, Hunt, Mo'unga

Centres : Bateman, Crotty, Goodhue, Tamanilavu

Ailiers : Bridge, Ennor, Jordan, Macilai, Mataele

Arrières : Dagg, Havili

Staff : Robertson (manager), Ryan (entraîneur des avants), O'Gara (entraîneur des ¾), Mooar (spécialiste de la défense).

Les Ambitions

Pour cette saison, l'objectif ne peut pas être autre chose que faire aussi bien que l'an dernier. Surtout quand on sait que l'ossature de l'effectif reste en place. Avec, en plus, l'arrivée de Ronan O'Gara en tant qu'entraineur des trois-quarts. En revanche, il y faut ajouter à cela un bémol : les blessures. En première ligne déjà, Franks et Moody sont indiponibles jusqu'en avril. Le capitaine Kieran Read va manquer les deux premiers mois de compétitions à cause d'une opération au dos. Son compère de la troisième ligne Sanders, également blessé, pourra retrouver la compétition après plusieurs semaines d'absence.

L'effectif des Crusaders reste tout de même bien fourni en terme de talent. Ils sont, logiquement, des candidats très sérieux à leur propre succession.

Luke Romano - Crusaders, Sam Whitelock (c) - Crusaders et Scott BarrettIcon Sport

Le joueur à suivre : Jordan Taufua

Au début de la saison dernière, il n'était pas forcément considéré comme un cadre de cette équipe. Mais au fur et à mesure du championnat, il a enchaîné les gros matchs et a emmagasiné de la confiance. Très bon défenseur et très actif dans le jeu au sol, tout comme son compère de la troisième-ligne Todd, il est vite devenu un élément fort de son équipe. Cette année, encore plus que la saison passée, avec les blessures de Kieran Read et Tom Sanders, il sera une pièce maîtresse dans le jeu des Crusaders.

La déception de Jordan Taufua et Kieran Read (Crusaders) - 15 juillet 2017Getty Images

Le stade : l'AMI Stadium

Anciennement le Jade Stadium, l'AMI Stadium situé à Christchurch accueille les matchs des Crusaders. La saison passée, l'enceinte est restée imprenable tout au long de la saison. Neuf matchs de Super Rugby à domicile pour autant de victoire, notamment un succès contre les Highlanders en demi-finale.

Seta Tamanivalu - CrusadersIcon Sport

C'est aussi dans ce stade que le XV de France a disputé son premier match de coupe du monde en 1987 face à l'Ecosse (à l'époque de Lancaster Park).