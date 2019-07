Stassen dans la tourmente, la compo des Bleues contre les Blacks... Les 5 infos de ce vendredi

Le Stade Français et Stassen dans la tourmente

Après une sublime saison sous la tunique rose, le troisième-ligne sud-africain fait désormais les gros titres dans une affaire de violence. En effet, le stadiste aurait violemment agressé un dentiste de 26 ans à la sortie d’une boîte de nuit. En raison des graves blessures de la victime, l’affaire tomberait sous le coup du pénal. Le Stade Français sera-t-il aussi ferme en matière de "faute grave" qu’avec Djibril Camara ? Affaire à suivre…

La composition des Bleues pour affronter les Black Ferns

Pour leur deuxième rencontre du Super Series, les Bleues défieront les Néo-Zélandaises ce samedi à San Diego. Annick Hayraud et son staff ont procédé à plusieurs changements avec notamment les titularisations de Bourdon, Trémoulière et Boujard. Ferer intègre également le XV de départ, Lecat prend place sur le banc.

Le XV de France : 15.Trémoulière ; 14.Boujard, 13.Filopon, 12.Vernier, 11.M.Ménager ; 10.Peyronnet, 9.Bourdon ; 7.Diallo, 8.Hermet (cap), 6.Ferer, 5.Forlani, 4.Fall, 3.Deshayes, 2.Thomas, 1.Arricastre

Les remplaçantes : Sochat, Domain, Joyeux, Lecat, Gros, Imart, Sansus, Pignot

Les compositions de la finale du Super Rugby

Suite aux forfaits de Crotty et S.Barrett côté Crusaders, deux changements sont à noter. Ennor intègre le XV de départ au centre, de même pour Dunshea en deuxième-ligne. Dans les rngs des Jaguares, Moyano prend la place du jeune Cancelliere à l’aile.

Le XV des Crusaders : 15. David Havili ; 14. Sevu Reece,13. Braydon Ennor, 12. Jack Goodhue,11. George Bridge ; 10. Richie Mo'unga, 9. Bryn Hall ; 7. Matt Todd, 8. Kieran Read, 6. Whetu Douglas ; 5. Sam Whitelock, 4. Mitchell Dunshea ; 3. Owen Franks, 2. Codie Taylor ,1. Joe Moody

Super Rugby - Sevu Reece (Crusaders) contre les BullsIcon Sport

Les remplaçants : Andrew Makalio, George Bower, Michael Alaalatoa, Luke Romano, Jordan Taufua, Mitchell Drummond, Mitch Hunt, Will Jordan.

Le XV des Jaguares : 15. Emiliano Boffelli ; 14. Matias Moroni, 13. Matias Orlando,12. Jeronimo De La Fuente, 11. Ramiro Moyano ; 10. Joaquin Diaz Bonilla, 9. Tomas Cubelli, 7. Marcos Kremer, 8. Javier Ortega Desio, 6. Pablo Matera ; 5. Tomas Lavanini, 4. Guido Petti Pagadizaval ; 3. Santiago Medrano, 2. Agustin Creevy, 1. Nahuel Tetaz Chaparro

Les remplaçants : Julian Montoya, Mayco Vivas, Enrique Pieretto Heilan, Juan Manuel Leguizamon, Tomas Lezana, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti, Sebastian Cancelliere.

La Section Paloise dévoile ses nouveaux maillots

En pleine préparation, le club béarnais et son équipementier officiel Macron viennent de dévoiler leurs nouveaux maillots pour l’exercice 2019-2020. Le maillot blanc sera porté à domicile, le vert sombre à l’extérieur et le vert fluorescent en Challenge Cup. Notons également la présence de symboles rappelant le territoire historique du club et le Pic du Midi d’Ossau.

Bouchet effectue son retour à Grenoble

Talonneur d’expérience, Laurent Bouchet va effectuer son retour dans son club de cœur, le FC Grenoble. Après deux saisons passées dans le Béarn à Pau, le joueur de 30 va retrouver l’Isère et Grenoble, club qu’il a connu durant dix saisons entre 2007 et 2017. Il viendra apporter toute son expertise du poste aux jeunes joueurs de l’effectif rouge et bleu pour cette nouvelle saison de Pro D2.