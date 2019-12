Invité exceptionnel dans Poulain Raffûte : Ignacio Corleto, ancien international argentin et triple champion de France, sera avec nous. On reviendra avec lui sur sa carrière dans l’Hexagone. Ses débuts à Narbonne puis ses années au Stade Français, ponctuées par trois boucliers de Brennus. On parlera aussi des Pumas. "Nani" Corleto a disputé trois Coupe du Monde sous le maillot argentin, avec en point d’orgue une troisième place en 2007 en France… Quels souvenirs garde-t-il ? Suit-il toujours l’actualité du rugby ? La période difficile du Stade Français ? Que fait-il aujourd’hui ? Pour toutes ces réponses, rendez-vous à 17h dans Poulain Raffûte.

La machine Racing se met en marche

Avant de recevoir cet invité de choix, nous évoquerons l'actualité et le Top 14. Une victoire à domicile puis une démonstration à l’extérieur, les Boxing Days du Top 14 ont permis au Racing 92 de se relancer dans la course au Top 6. D’abord rassurants à domicile face à Montpellier, les Racingmen ont ensuite confirmé leur excellente forme à l’extérieur. Une victoire bonifiée à Brive au terme d’une partie maitrisée de bout en bout. Le Racing, meilleur équipe à l’extérieur du Top 14, est-il enfin lancé ? [Émission enregistrée ce lundi]