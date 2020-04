Après avoir débuté le rugby à Bayonne en septembre 1968, en deuxième année Crabos, Roland Pétrissans a porté le maillot de l’équipe Une pour la première fois en 1971. Capitaine des ciel et blanc à 24 ans, il en a défendu les couleurs jusqu’en 1982. Il arborait d’ailleurs le fameux brassard de capitaine, en mai 82, lors de la finale du championnat de France de rugby disputée au Parc de Princes et perdue face à Agen 18-09. Aujourd’hui à la retraite, l’ancien professeur d’éducation physique et sportive (69 ans) nous livre son XV des Légendes de l’Aviron bayonnais…

Explications et verdict : "Mon sentiment naît, tant de mon vécu de joueur, d’entraîneur, que de mon statut d’abonné, fidèle spectateur des prestations de notre équipe bleu et blanc. Avant tout, je voudrais préciser que je n’ai retenu que des joueurs ayant évolué dans ces cinquante dernières années, ne voulant imaginer ceux d’une période plus ancienne, dont je ne doute pas qu’ils possédaient de grandes qualités, sans risque de me tromper. Établir une équipe type est, de toute façon, artificiel tant le jeu de rugby a profondément changé en cinquante ans : ses règles avant tout, ses méthodes d’entraînement, leur fréquence hebdomadaire et, surtout, le passage de l’amateurisme au professionnalisme. On prend ainsi le risque de rassembler des types de joueurs plus ou moins lourds, rapides, donc puissants car issus de la mondialisation d’un sport plutôt provincial à l’origine. Cela dit, voici le fruit d’un choix forcément subjectif, plus de passion, que de raison."

Le XV de légende de Pétrissans

15. Scott Spedding

14. Laurent Pardo (ou Bernard Duprat)

13. Patrick Perrier

12. Christian Bélascain

11. Patrice Lagisquet

10. Christophe Lamaison

9. Jean-Pierre Elissalde (cap)

8. Dwayne Haare

7. Julien Puricelli

6. Jean Monribot

5. Mark Chisolm (ou Abdellatif Boutaty)

4. Rob Linde (ou Daniel Barnebougle)

3. Pierre Dospital

2. Jean-Michel Gonzalez (ou Arnaud Héguy)

1. Jean Iraçabal

Avant de terminer, l’ancien troisième ligne tient à préciser : "Nul doute que les espoirs partis prématurément, ces dernières années, ne pouvaient que figurer dans cette liste tant leur éclosion a été impressionnante sous d’autres cieux. Je pense, là, entre autres, à Anthony Etrillard, Charles Ollivon, Baptiste Chouzenoux, Martin Laveau…"