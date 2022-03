Est-ce que le temps paraît plus long à la veille d'un match pour le grand chelem ?

A.D : Plus l'enjeu est fort, plus les semaines sont longues. Il faut aussi profiter de ces derniers instants ensemble.

Vous avez conscience que vous inscrirez une nouvelle ligne historique si vous remportez ce grand chelem ?

A.D : On pratique tous ce sport pour pouvoir gagner des titres. On est inscrit sur une ligne qui nous dépasse. On en a conscience oui, on mais compte bien écrire notre propre histoire demain.

Cela vous fait plaisir de retrouver votre jardin du stade de France ?

A.D : Oui, on connait bien cette pelouse, on est content d'y retourner mais on ressentira encore plus de sensations demain quand le stade sera plein !

XV de France - Antoine Dupont.Icon Sport

On sent d'ailleurs qu'il se passe quelque chose avec ce public ?

A.D : Oui, ils ont eu confiance en nous. Preuve en est que le stade est à guichet fermé depuis la fin d'année dernière. Ils espéraient autant que nous le scénario actuel. On a senti cette ferveur à chaque fois que l'on jouait à domicile. C'est quelque chose d'hyper important pour nous, un supplément d'âme que l'on ressent sur le terrain.

Quel va être le programme d'ici demain ?

R.I : Nous allons tout simplement savourer ces moments. On va prendre aussi le temps d'honorer les membres du staff et notre encadrement technique à la remise des maillots pour remercier ceux qui travaille dans l'ombre. Il y aura ensuite demain une montée en puissance dans la journée. En espérant que les joueurs gardent la bonne énergie jusqu'au match.