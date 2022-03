"Nous voulons rassembler le rugby français autour du XV de France, a déclaré Ibanez. Je voudrais remercier les clubs, les présidents et leur manager respectifs, car nous venons de vivre huit semaines de coméptition, et ce fut des moments d'échanges permanents avec les joueurs, les clubs. Des joueurs qu'il a fallu relancer dans leurs clubs respectifs. Si aujourd'hui, on peut vous présenter une équipe compétitive pour ce match face à l'Angleterre, c'est tout simplement car le rugby français comprend ce projet collectif."