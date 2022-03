100% - Dupont, le capitaine porte-bonheur

C'est simple, Antoine Dupont n'a jamais perdu en tant que capitaine du XV de France. Choisi par le staff tricolore pour suppléer Charles Ollivon, blessé au genou, le demi de mêlée a gagné avec ses partenaires ses sept matchs depuis sa prise de fonctions. Après les succès contre l'Argentine, la Géorgie, et la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont en effet enchaîné par quatre nouvelles victoires dans le Tournoi cette année. Certains joueurs de ce XV de France n'ont d'ailleurs jamais connu la défaite sous le maillot bleu. C'est le cas par exemple de Maxime Lucu ou de Thibaud Flament, qui comptent six sélections chacun.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Antoine Dupont (XV de France) n'a jamais connu la défaite en tant que capitaine des BleusIcon Sport

Antoine Dupont, lui, compte un beau ratio de 64% de victoires avec le XV de France : 25 victoires pour 13 défaites et un match nul depuis sa première sélection lors du Tournoi des 6 Nations 2017.

830 – La France et le jeu de dépossession

Ce XV de France-là est clinique. Les Bleus ont désormais cette force de concrétiser chacun de leurs temps forts. Les hommes de Fabien Galthié aiment laisser le ballon à leurs adversaires pour mieux les contre-attaquer. Une preuve en chiffres. L'équipe de France est celle qui joue le moins de ballons à la main, en l'occurrence 830 depuis le début du Tournoi soit un peu plus de 200 par match, et celle qui fait le moins de passes (469 soit 117 passes par match). À titre de comparaison, l'Irlande est l'équipe qui joue le plus à la main (350 ballons joués à la main et plus de 215 passes par match de moyenne !).

Au contraire, les Bleus sont ceux qui jouent le plus au pied. Mieux les coéquipiers d'Antoine Dupont ont déjà gagnés 4 166 mètres grâce au jeu au pied. Personne ne fait mieux dans ce Tournoi. Antoine Dupont (1 311 mètres gagnés au pied), Romain Ntamack (1 108) et Melvyn Jaminet (1 011) figurent tous les trois dans les sept joueurs les plus efficaces dans ce secteur de jeu.

6 – Paul Willemse, ça déménage

Un gros jeu au pied d'occupation et une excellente défense, il n'en faut pas beaucoup plus à ce XV de France pour gagner ces matchs. Pour ce qui est du secteur défensif, cornaqué par Shaun Edwards, tous les joueurs sont importants, mais certains ressortent du lot à l'image de Gaël Fickou, capitaine de défense, d'Anthony Jelonch, meilleur plaqueur des Bleus, Julien Marchand, Grégory Alldritt et Jonathan Danty, les poils à gratter. Mais un homme marque aussi les attaquants adverses : Paul Willemse.

À l'image de son intervention impressionnante avec Jonathan Danty sur Liam Williams, le week-end dernier, le deuxième ligne du MHR aime assener de gros plaquages. Paul Willemse est d'ailleurs le joueur du Tournoi qui réalise le plus de plaquages offensifs avec six attaquants renvoyés dans leur camp... Au repos ce mardi, le deuxième ligne devrait être bien en forme pour s'occuper des Anglais !