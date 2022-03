On s'en doutait un petit peu avant le match, mais les Bleus seront obligés de s'imposer contre l'Angleterre ce samedi soir au stade de France pour espérer remporter le 10ème grand chelem de son histoire. En effet, l'Irlande l'a emporté (26-5) avec le bonus offensif contre l'Écosse et met donc la pression sur la France avant le Crunch. Les Celtes ont donc 21 points pour l'heure au classement, tandis que les Bleus en ont 18.

Un succès contre l'Angleterre et voilà que les Bleus passeraient premier avec 22 points, la bande à Galthié s'assurerait donc une première place et dans le même temps un grand chelem après lequel ils courent depuis 12 ans. Un match nul (même bonifié) ne suffira pas puisqu'il ne leur accorderait que 3 points. Et la France, avec 21 points) serait derrière l'Irlande au goal-average.

L'Angleterre quand a elle pourrait perdre la troisième place si elle venait à s'incliner de plus de 46 points, ce qui serait un scénario catastrophe pour le XV de la Rose. En cas de victoire, de match nul, ou de défaite de 45 points maximum, elle conservera sa place dans le podium.