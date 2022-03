Tout a commencé par une colère. Une colère XXL entrée dans la légende et qui appartient désormais au patrimoine du rugby français. Souvenez-vous. Nous sommes le 2 février, date de la première rencontre des Bleus dans ce Tournoi des 6 Nations. Dans les entrailles du Stade de France, le sélectionneur Bernard Laporte s’emporte contre ses joueurs après une première période indigente face à de modestes Italiens.

Les mots claquent, les gestes tourbillonnent. Son courroux s’étire, se prolonge, mais ne perd ni intensité, ni impact. Les joueurs regardent leurs pompes, ne savent plus quoi faire de leur mains. C’est un tsunami d’émotions qui inonde le vestiaire du XV de France. Entre colère et humiliation, frustration et motivation. Cette scène, filmée par France télévisions, fera de Laporte, alors jeune entraîneur, un personnage incontournable du paysage rugbystique français. "Pas de faute, pas de faute", répétée telle une incantation, deviendra une réplique à la popularité proche d’un dialogue du film "Les Bronzés".

Et le match, nous direz-vous ? Evidemment, le XV de France, bien secoué, s’est repris et a fini par largement l’emporter face aux Transalpins (33-12). D’aucuns diront que c’est durant cette mi-temps que s’est finalement fomenté le Grand Chelem. En suivant, le XV de France enchaîne avec une précieuse victoire au pays de Galles (33-37), avant de battre l’Angleterre au Stade de France (20-15).

Ce Crunch est un vrai virage dans la compétition, le XV de la Rose étant aussi en course pour le gain du Grand Chelem. Avant la rencontre, Imanol Harinordoquy, tout juste une sélection en bleu vécue dans l’enfer du millennium de Cardiff lors de la journée précédente, ne cache pas son animosité à l’égard des sujets de sa Majesté. Le garçon a de l’aplomb. Ses déclarations de l’époque font le bonheur des tabloïds britanniques. Il assume. Les Bleus aussi.

Tournoi des Six Nations 2002 - Le Stade de France se met à l'heure du grand chelemIcon Sport

Mais, ce Tournoi 2002, c’est la montée en puissance du XV de France vers la Coupe du monde 2003. Le plan de Bernard Laporte s’affine et l’ossature de l’équipe est déjà bien en place avec les cadres Raphaël Ibanez, Pieter De Villiers, Fabien Pelous (remplaçant en début de tournoi), Olivier Magne ou encore Fabien Galthié. C’est aussi et surtout, sous la houlette de Jacques Brunel, alors adjoint de « Bernie le dingue », l’avènement d’un système novateur, le « jeu par bloc ». Une stratégie consistant à programmer le déplacement notamment des avants, répartis sur toute la largeur du terrain, mais plus précisément dans les couloirs pour les troisièmes lignes et le talonneur. Une façon d’économiser les joueurs et d’avoir des repères dans un plan de jeu codifié sur les premiers temps.

La suite du Tournoi? Tout s’enchaîne parfaitement avec une victoire en Écosse (10-22). Sans difficulté majeure. Au contraire. La dernière levée se déroule dans un scénario de rêve. C’est le printemps à Paris. Le soleil brille, le rugby français aussi. La rencontre face à l’Irlande tourne à la démonstration, devant 80 000 personnes au Stade de France. A la mi-temps, le match est plié. Dans les tribunes, ça chante et ça danse. Sur la pelouse, les joueurs (se) régalent. Ils resteront longtemps au milieu de l’enceinte dionysienne à savourer ce moment de partage et d’union. C’était il y a vingt ans.

Tournoi des 6 Nations - Les Bleus entrent sur la pelouse du Stade de France lors du match face à l'Irlande en 2002Icon Sport

Les résultats :

France – Italie : 33-12

Galles – France : 33-37

France – Angleterre : 20-15

Ecosse – France : 10-22

France – Irlande : 44-5

Les 33 Chelemards de 2002

Avants : Hall, Magne, Betsen, Privat, Auradou, De Villiers, Bru, Crenca, Ibanez, Pelous, Harinordoquy, Brouzet, Milloud, Bruno, Audebert, Azam, Martin, Poux, Marconnet,

Arrières : Jeanjean, Rougerie, Marsh, Traille, Bory, Merceron, Michalak, Albouy, Garbajosa, Brusque, Mignoni, Galthié, Marlu, Gelez.