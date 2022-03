C'est dans une ambiance assez décontractée que les Tricolores, qui affronteront l'Angleterre samedi soir pour la dernière levée du Tournoi 2022, ont effectué leur dernier entraînement collectif de la semaine. Comme pressenti, le deuxième-ligne Paul Willemse, ménagé d'entraînement hier après-midi, est bel et bien opérationnel et affrontera le XV de la Rose samedi soir, au Stade de France. Le titan de Montpellier, considéré à juste titre comme le meilleur tricolore du dernier déplacement à Cardiff, s'est entraîné tout à fait normalement et devrait, sauf accident, débuter dans la cage aux côtés du Bordelo-Béglais Cameron Woki.

Sur le terrain d'honneur de Marcoussis, les coéquipiers d'Antoine Dupont n'ont pris ce mercredi le moindre risque, la séance en opposition qui d'habitude fait preuve d'une sourde intensité ayant été pour le moins raisonnée. À ce sujet, le directeur de la performance du XV de France Thibaut Giroud nous confiait mercredi après-midi, juste avant que ladite séance ne débute : "Nous n'allons pas nous rentrer dans la gueule à trois jours d'un match aussi important. Aujourd'hui, il y aura donc seulement douze minutes de « ball in play » (temps de jeu effectif) avec de larges plages de repos entre chaque lancement. L'objectif recherché est d'avoir samedi des joueurs capables de pics d'accélération afin d'attaquer au mieux la ligne d'avantage". Face à l'équipe la plus dense du Tournoi des 6 Nations, c'est une donnée qui peut en effet s'avérer intéressante.