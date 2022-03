Samedi 19 mars, 21 heures : vaincre la malédiction

Depuis quand l'Angleterre n'a plus gagné en France ? Et bien il faut remonter six années en arrière, lors du Tournoi 2016, le… 19 mars exactement, soit il y a six ans jour pour jour. Ce jour-là, déjà un samedi à 21 heures, tiens donc, le XV de la Rose était même venu faire le grand chelem au Stade de France en dominant les Bleus de Guy Novès 31-21.

Ce jour-là, Gaël Fickou était déjà titulaire au centre de l'attaque du XV de France, quand Uini Atonio était lui entré à la place de Rabah Slimani.

Tournoi des 6 Nations 2016 - Rabah Slimani lors du match face aux Anglais.Icon Sport

Ce jour-là, Maro Itoje, Jack Nowell et George Ford étaient déjà des acteurs majeurs du succès anglais, Joe Marler, Ben Youngs et Elliot Daly étaient remplaçants. Ce jour-là, les Bleus n'ont pas marqué le moindre essai, seul Maxime Machenaud avait inscrit sept pénalités.

La nouvelle génération bleue emmenée par Antoine Dupont sait ce qui l'attend : elle doit vaincre la malédiction du samedi 19 mars à 21 heures, pour à son tour décrocher un grand chelem !