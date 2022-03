Malgré la défaite contre l'Irlande, qui a fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté de la Manche, Eddie Jones, se voulait confiant en fin de week-end : "Nous aurons une bonne victoire contre la France", lâchait-il aux médias anglais, avec le plein de confiance. Une déclaration surprenante, surtout que la France impressionne depuis quelques semaines et peut réaliser le grand chelem en cas de victoire lors du Crunch.

Le sélectionneur du XV de la Rose justifiait ses propos en expliquant qu'il remarquait du progrès dans son équipe, et que ce Tournoi est une bonne préparation en vue de la Coupe du monde 2023 : "Nous avons battu la France lors de nos deux derniers matchs, nous avons donc une assez bonne idée de la façon de jouer contre eux". S'ils tentent de rassurer leur public, c'est aussi parce que les Anglais veulent a tout prix éviter de chuter a la cinquième place du classement en fin de Tournoi. Un résultat "inacceptable" pour le sélectionneur et ses troupes, déjà classés avant-derniers l'an passé.

Plusieurs absences de poids dans le groupe

Alors pour tenter de réaliser l'exploit face aux Bleus, Jones a dévoilé ce lundi le groupe de 34 joueurs retenus pour la préparation du match. Un groupe évidemment sans Charlie Ewels, suspendu après son carton rouge reçu contre l'Irlande ce week-end. D'ailleurs, la deuxième ligne pose question pour les Anglais, toujours privés de Jonny Hill, blessé. Le capitaine Courtney Lawes, placé en flanker depuis le début du Tournoi, avait glissé dans la cage en cours de match face à l'Irlande et avait donné satisfaction.

Il ne serait donc pas impossible de le retrouver en deuxième ligne face aux Bleus, à moins que Jones souhaite le garder en troisième ligne et place ainsi Joe Launchburry aux côtés de Maro Itoje. Un casse-tête d'autant plus géant que les Anglais devront aussi faire sans Tom Curry ce samedi. Blessé contre l'Irlande aux ischio-jambiers, il est forfait et a été remplacé dans le groupe par Jack Willis. Le flanker des Wasps revient dans le "squad" anglais pour la première fois depuis sa blessure au genou, l'année dernière.

Youngs de retour dans le XV ?

Sa présence pourrait être une solution en troisième ligne, alors que Sam Underhill est jugé "pas assez en forme", malgré sa présence dans le groupe. Enfin, autre absence certaine : celle de Manu Tuilagi, qui a subi une rechute au niveau des ischio-jambiers et qui n'a toujours pas repris l'entraînement avec Sale. Joe Marchant, titulaire au centre contre l'Irlande, a été crédité d'un bon match - notamment défensivement - aux côtés d'Henry Slade et pourrait être reconduit contre les Français.

Tournoi des 6 nations 2022 - Manu Tuilagi finalement forfait avec l'AngleterreIcon Sport

Au contraire, du changement est attendu au poste de demi de mêlée. Certains médias comme de Daily Mail suggèrent qu'Harry Randall pourrait être remplacé par Ben Youngs dans le XV de départ. Le numéro 9 de Bristol a souffert de son inexpérience face à l'Irlande et la maturité de Youngs pourrait faire du bien contre la France. Affaire à suivre...