Le jour de gloire est arrivé ! C'est la dernière marche à gravir d'un convaincant périple. Auteurs d'un sans-faute, les Bleus n'ont plus qu'à vaincre leurs meilleurs ennemis : l'Angleterre, pour décrocher leur dixième grand chelem, ce soir au Stade de France. Un sacre qui leur échappe depuis 2010. Face à la bande à Dupont, se dresse un XV de la Rose sûr de ses forces. Pourtant, les protégés d'Eddie Jones devront faire sans Tom Curry (blessé), Kyle Sinckler (trop juste physiquement) et Charlie Ewels (suspendu). Un vrai casse-tête pour le sélectionneur qui a dû procéder à plusieurs remaniements dans son effectif. Même si ses décisions sont fortement contestées dans le royaume, comme la titularisation de Freddie Steward à l'aile, Courtney Lawes accorde tout son crédit à Eddie Jones.

Se battre les uns pour les autres, telle est la clé

Après la forte dépense d'énergie le week-end dernier face à l'Irlande, notamment à cause de l'expulsion prématurée d'Ewels, le groupe a connu une charge d'entraînement plus légère cette semaine. Selon Rugby Pass, cet ajustement a été négocié par le capitaine, Courtney Lawes, au nom de l'équipe. "Eddie a mis en place un plan, je l'ai transmis aux garçons, nous avons fait quelques ajustements. Nous sommes vraiment heureux de la façon dont ça s'est passé et j'espère que c'est de bon augure pour nous", déclare Courtney Lawes dans une interview pour Rugby Pass.

L'entraînement des anglais à la veille du "crunch".Icon Sport

Même si l'Angleterre a essuyé deux revers durant son parcours (Ecosse et Irlande), Lawes insiste sur le fait que son équipe est prête à continuer à se battre. "La France joue toujours pour remporter le grand chelem, donc toute la pression est sur eux. Nous avons mis en place un plan de jeu qui, selon nous, sera très efficace". Un plan de jeu essentiellement basé sur la solidarité dans un groupe en totale construction. "Pour nous, le pouvoir de jouer les uns pour les autres est la meilleure motivation que l'on puisse avoir en tant que joueur de rugby. C'est parfait pour nous d'aller là-bas et de montrer ce que ça signifie de faire partie de ce groupe et de pouvoir jouer pour l'Angleterre". C'est donc sûr d'eux, que les Anglais comptent bien transformer une soirée de rêve en un véritable cauchemar pour les Bleus.

Par Julien Sournies