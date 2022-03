Il est des jours plus agréables que d'autres, pour visiter Marcatraz et, ce mardi après-midi, le CNR avait la mine blafarde qu'il arbore généralement l'hiver. C'est donc dans un contexte pour le moins maussade et sous un ciel plutôt bas que les coéquipiers d'Antoine Dupont, qui affronteront le XV de la Rose samedi soir pour la dernière levée du Tournoi, se sont entraînés pour la première fois de la semaine.

Ici, la bonne nouvelle réside dans le retour à la compétition de Romain Taofifenua et Damian Penaud, absents du dernier déplacement à Cardiff pour cause de Covid. La mauvaise ? Elle concerne l'absence, vraisemblalement provisoire, du deuxième montpelliérain Paul Willemse, ménagé de séance pour cause de légère fatigue. "Paul a fait des efforts exceptionnels contre le pays de Galles, nous disait l'entraîneur des avants Karim Ghezal, en conférence de presse. Il a bien mérité de se reposer un peu". La titularisation du Montpelliérain dans la cage, samedi soir, ne fait donc pas l'ombre d'un doute.

Moefana à Marcoussis jusqu'à la fin du Tournoi

Sur le terrain d'honneur du Centre National de Rugby, les gros ont donc effectué une intense séance de mêlées fermées et de touches autour de leurs coachs, William Servat et Karim Ghezal. Celui-ci poursuivait mardi soir : « Les Gallois nous ont posés des problèmes en plaçant trois grands autour de Cameron Woki, notre sauteur principal. Mais après quelques difficultés en début de rencontre, on a su s'adapter en visant Paul Willemse et François Cros, qui eux étaient libres . Une nouvelle fois, il nous faudra nous adapter à un alignement anglais très bien organisé».

Les trois-quarts, eux, ont alterné phases offensives et défensives, sous les ordres de l'entraîneur de l'attaque Laurent Labit et de l'architecte de la muraille, l'Anglais Shaun Edwards. Il est à signaler que Yoram Moefana, titulaire lors des deux dernières rencontres mais actuellement blessé au genou, restera au sein du groupe France jusqu'à la fin du Tournoi des 6 Nations. Jeudi après-midi, les Tricolores rejoindront l'hôtel Renaissance de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), où ils se mettront au vert deux jours durant avant de rejoindre le Stade de France.