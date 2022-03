2 – Fickou et Ntamack font le plein

Deux Français ont disputé l'intégralité du Tournoi des 6 Nations 2022 : il s'agit de l'ouvreur toulousain Romain Ntamack et du centre du Racing 92 Gaël Fickou. Voilà une nouvelle preuve de la confiance et de l'importance que leur accorde le staff tricolore. Au total, Fabien Galthié et l’encadrement du XV de France ont utilisé “seulement” 26 joueurs durant cette campagne, tandis que onze joueurs ont commencé les quatre premiers matchs.

Chez les Anglais, ils sont trois à avoir disputé l'intégralité du Tournoi : le deuxième ligne Maro Itoje, le centre Henry Slade et l'ailier Max Malins. Mais ce dernier ne sera pas reconduit par Eddie Jones samedi soir. L’arrière ou ailier Freddie Stewart est, quant à lui, sorti une petite minute lors du dernier match contre l'Irlande.

117 – Ben Youngs continue d'écrire l'histoire

Ben Youngs est entré un peu plus dans l'histoire du XV de la Rose lors de ce Tournoi des 6 Nations. Comment ? En devenant, l’Anglais le plus capé de l'histoire, devançant l'ancien talonneur Jason Leonard et ses 114 sélections. Samedi, le demi de mêlée des Leicester Tigers fêtera même sa 117e sélection sur la pelouse du Stade de France.

Le capitaine et troisième ligne anglais, Courtney Lawes, portera lui le maillot floqué de la Rose une 95e fois à Saint-Denis. À titre de comparaison, le Français le plus capé samedi sera Gaël Fickou et ses 70 sélections.