Que doivent actuellement rêver nos amis anglais ? Le XV de la Rose a une occasion en or ce samedi soir de gâcher une soirée de fête dont tous les supporters tricolores osent déjà s’imaginer. Eddie Jones et ses troupes viennent à Paris dans la peau de l’outsider face au favori sapé de bleu. Le but est tout simplement d’éviter de vivre un deuxième Tournoi des 6 Nations avec trois défaites au compteur.

Pour remplir cet objectif, le staff britannique a décidé de prendre les choses en main. Les joueurs anglais débarquent dès ce mardi soir dans la capitale française. Une arrivée assez précoce volontairement prévue par les troupes anglaises, bien décidées à préparer cette partie de la meilleure des manières.

Jusqu’au coup d’envoi de ce Crunch, les Anglais s’entraineront toute la semaine sur la pelouse de Stade Jean-Louis, habituelle antre du Stade français.

"Les Français préparent ce match depuis trois ans"

Du côté de la presse britannique, la pression monte également avant ce choc. Le média RugbyPass décide ce mardi de se pencher sur la transformation de ce XV de France depuis l’arrivée à sa tête de Fabien Galthié.

Zoom sur les choix forts du staff des Bleus après la Coupe du monde 2019. L’installation de la charnière Dupont-Ntamack, l’explosion de Virimi Vakatawa, aujourd’hui plus dans les vingt-trois français… "Le monde du rugby a attendu pendant de longues années que l’équipe de France se ressaisisse. La France attend ce match depuis trois ans".

Les Anglais n’ont toujours pas oublié le Crunch de février 2020, quand les Bleus faisaient tomber au Stade de France le XV de la Rose qui sortait d’une finale de Coupe du monde quelques semaines plus tôt. Un match qui lançait cette sélection française vers de jours meilleurs. Ce samedi, les Bleus ont l’occasion de frapper très fort sur la planète rugby avec un dixième grand chelem.