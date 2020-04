Genia-Cooper

Vers 2011, Quade Cooper rivalisait avec les plus grands comme notamment Dan Carter. Excellent buteur, il était associé à Will Genia, un très bon technicien chez les Wallabies souvent considéré comme le digne successeur du géant George Gregan. Le demi de mêlée de l’Australie a joué 110 matchs sous le maillot jaune australien, quant à son coéquipier Quad Cooper, il comptabilise 70 sélections en équipe nationale. Quade Cooper a toujours été considéré comme l’un des meilleurs ouvreurs de sa génération, avec une vision de jeu offensive qui attaque les lignes et un jeu au pied précis. Les deux joueurs n’ont pas seulement joué ensemble avec l’Australie, mais aussi en club avec les Queensland Reds. Tous deux étaient bourrés de talent.

Dupont-Ntamack

Cette charnière représente l’avenir du XV de France, mais aussi du Stade Toulousain. Deux joueurs très jeunes, mais depuis deux saisons maintenant, ils ont prouvé en club comme en équipe de France de quoi ils sont capables. Antoine Dupont à cette habitude de créer du désordre en trouvant des intervalles de manière innée. Initié au jeu du Stade Toulousain, Romain Ntamack a aussi une très bonne vision de jeu et un excellent jeu au pied. Grâce aux automatismes de club, Dupont-Ntamack sont considérés commes les futurs grands de demain.